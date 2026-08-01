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Кино-антидепрессанты: фильмы последних лет, которые возвращают веру в жизнь

19:45 01.08.2026 Сб
3 мин
Ленты о поиске себя, силе случайных встреч, любви, творчестве и маленьких моментах, делающих жизнь особенной
aimg Наталия Крижановская
Кино-антидепрессанты: фильмы последних лет, которые возвращают веру в жизнь Кадры из фильмов, которые способны вернуть жажду жизни (коллаж: РБК-Украина)
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Когда вокруг слишком много стресса, усталости и ежедневных забот, иногда лучшим способом восстановить силы становится хорошее кино. Теплые истории, искренние героя и простые жизненные моменты могут напомнить, что даже в сложные периоды всегда остается место для радости, дружбы и новых начинаний.

РБК-Украина собрала 7 лучших фильмов последних лет, которые не просто развлекают, а дарят ощущение уюта, надежды и веры в людей.

"Идеальные дни" (Perfect Days, 2023)

История пожилого японца Хираямы, работающего уборщиком общественных туалетов в Токио. Его жизнь кажется очень простой: он слушает музыку на кассетах, читает книги, фотографирует деревья и наслаждается обычными моментами каждый день.

Это настоящий фильм-медитация, напоминающий о красоте простых вещей. Лента учит не торопиться, замечать детали вокруг и обретать счастье даже в обычной ежедневной рутине.

"Бобу Тревино это нравится" (Bob Trevino Likes It, 2024)

Молодая девушка Лили пытается найти своего отца через Facebook, но случайно наталкивается на его тезку - незнакомого мужчину Боба Тревино. Несмотря на то, что у них нет родственной связи, между ними возникает теплая и искренняя дружба.

Это трогательная история о том, что иногда поддержку и понимание можно найти совсем не там, где ожидаешь. Фильм напоминает, насколько важны могут быть доброта, внимание и простое человеческое тепло.

"Призрачный свет" (Ghostlight, 2024)

Мрачный строитель, переживающий сложный период из-за семейной трагедии, случайно попадает на репетицию любительского театра. Неожиданно для себя он соглашается поучаствовать в постановке "Ромео и Джульетты".

Это жизнеутверждающая история о силе творчества и возможности начать все заново. Фильм показывает, как новые увлечения помогают пережить боль, открыться людям и восстановить связь с близкими.

"Книжные приключения" (Der Buchspazierer, 2024)

Пожилой немец Карл ежедневно доставляет книги своим постоянным клиентам, которые воспринимаются почти как персонажи сказки. Его спокойная жизнь меняется, когда к его книжным маршрутам присоединяется девятилетняя девочка Шаша.

Это уютное европейское кино о дружбе, которая может возникнуть между людьми всех возрастов. Лента дарит ощущение тепла, напоминает о силе маленьких радостей и оставляет после просмотра очень светлое послевкусие.

"Семья напрокат" (The Rental Family, 2025)

Одинокий актер-неудачник в исполнении Брендана Фрейзера получает необычную работу в Токио - он становится частью компании, сдающей людей в аренду для выполнения ролей членов семьи. Играя чужих родителей или близких, герой постепенно находит свое место в мире.

Это теплое и глубокое кино об одиночестве, потребности в близости и важности открывать свое сердце другим. Фильм напоминает, что семья - это не только кровная связь, но и люди, которые дарят нам любовь и поддержку.

"Бриджит Джонс: Влюблена в парня" (Bridget Jones: Mad About the Boy, 2025)

Бриджит Джонс возвращается на экраны уже на новом этапе жизни. Теперь она - мама-одиночка, которая со свойственным ей юмором пытается разобраться в мире свиданий, новых отношений и современных вызовов.

Это легкая британская комедия о том, что никогда не поздно менять жизнь. Лента доказывает: можно ошибаться, смеяться над собой, влюбляться и начинать новый этап в любом возрасте.

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