Королівське весілля: онук Єлизавети II Пітер Філліпс ефектно одружився вдруге (фото)

Найстарший онук Єлизавети II, син принцеси Анни та племінник короля Чарльза III Пітер Філліпс одружився зі своєю коханою Гаррієт Сперлінг. Приватна церемонія відбулася 6 червня у графстві Глостершир за участю членів королівської родини та близьких друзів.

Детальніше про церемонію розповідає РБК-Україна з посиланням на BBC .

Пітер Філліпс одружився з медсестрою

Син принцеси Анни обмінявся шлюбними обітницями з дитячою медсестрою Гаррієт Сперлінг під час закритої церемонії в церкві Всіх Святих у селі Кембл.

Для весілля пара обрала це місце невипадково - Гаррієт жила там на момент знайомства з майбутнім чоловіком.

На церемонію прибули король Чарльз III та його дружина Камілла, а також принц Вільям і Кейт Міддлтон.

Крім того, були присутні мама нареченого, принцеса Анна, та її чоловік, сер Тімоті Лоуренс, а також сестра Зара Тіндал з чоловіком.

Серед запрошених гостей також були доньки скандального принца Ендрю - принцеса Беатріс та принцеса Євгенія зі своїми чоловіками.

Не були помічені Ендрю Маунтбеттен-Віндзор та його колишня дружина Сара Фергюсон, а також принц Гаррі.



Образ нареченої

Як відомо, для церемонії Гаррієт обрала елегантну білу сукню від Emilia Wickstead із довгим шлейфом та витонченими мереживними деталями.

Завершили наряд фата, туфлі від Jimmy Choo, а також прикраси від ювелірного дому Pragnell - тіара та сережки.



Доньки молодят стали дружками нареченої

Особливу увагу привернула поява Сперлінг у компанії дружок. Ними стали доньки Пітера від першого шлюбу - 15-річна Саванна та 14-річна Айла, а також донька нареченої Джорджина.

За даними очевидців, атмосфера церемонії була теплою та невимушеною. Прихильники королівської родини зустрічали пару біля церкви оплесками та вигуками.



Що відомо про стосунки Пітера та Гаррієт

Романтична історія пари розпочалася у 2024 році. Про заручини стало відомо в серпні минулого року.

Для Філліпса це другий шлюб. До цього він був одружений з Отем Келлі, з якою розлучився у 2020-му після понад десяти років разом.