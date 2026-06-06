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Королевская свадьба: внук Елизаветы II Питер Филлипс эффектно женился во второй раз (фото)

22:05 06.06.2026 Сб
2 мин
На церемонии собрались почти все члены королевской семьи, а невеста поразила изысканным платьем
aimg Сюзанна Аль Мариди
Королевская свадьба: внук Елизаветы II Питер Филлипс эффектно женился во второй раз (фото) Внук королевы Елизаветы II Питер Филлипс женился во второй раз (фото: Getty Images)
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Старший внук Елизаветы II, сын принцессы Анны и племянник короля Чарльза III Питер Филлипс женился на своей возлюбленной Гарриет Сперлинг. Частная церемония состоялась 6 июня в графстве Глостершир с участием членов королевской семьи и близких друзей.

Подробнее о церемонии рассказывает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

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Питер Филлипс женился на медсестре

Сын принцессы Анны обменялся брачными клятвами с детской медсестрой Гарриет Сперлинг во время закрытой церемонии в церкви Всех Святых в деревне Кэмбл.

Для свадьбы пара выбрала это место неслучайно - Гарриет жила там на момент знакомства с будущим мужем.

На церемонию прибыли король Чарльз III и его жена Камилла, а также принц и принцесса Уэльские.

Среди приглашенных гостей также были дочери скандального принца Эндрю - принцесса Беатрис и принцесса Евгения со своими мужьями.

Не были замечены Эндрю Маунтбеттен-Виндзор и его бывшая жена Сара Фергюсон, а также принц Гарри.


Образ невесты

Как известно, для церемонии Харриет выбрала элегантное белое платье от Emilia Wickstead с длинным шлейфом и изящными кружевными деталями.

Завершили наряд фата, туфли от Jimmy Choo, а также украшения от ювелирного дома Pragnell - тиара и серьги.


Дочери молодоженов стали дружками невесты

Особое внимание привлекло появление Сперлинг в компании дружек. Ими стали дочери Питера от первого брака - 15-летняя Саванна и 14-летняя Айла, а также дочь невесты Джорджина.

По данным очевидцев, атмосфера церемонии была теплой и непринужденной. Поклонники королевской семьи встречали пару возле церкви аплодисментами и возгласами.


Что известно об отношениях Питера и Гарриет

Романтическая история пары началась в 2024 году. О помолвке стало известно в августе прошлого года.

Для Филлипса это второй брак. До этого он был женат на Отем Келли, с которой развелся в 2020 году после более чем десяти лет совместной жизни.

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