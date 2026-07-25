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Ксенія Мішина вразила новим виглядом: акторка кардинально змінила зачіску (фото)

11:40 25.07.2026 Сб
2 хв
Зірка зважилася на новий експеримент
aimg Наталя Крижанівська
Ксенія Мішина вразила новим виглядом: акторка кардинально змінила зачіску (фото) Ксенія Мішина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
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Українська акторка Ксенія Мішина вирішила змінити свій образ і похизувалася результатом перед підписниками. Зірка опублікувала нове селфі, на якому постала з незвичною для себе зачіскою. Артистка вирішила поекспериментувати із зовнішністю та "приміряти" стиль із чубчиком.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на сторінку зірки в Instagram.

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Що змінила Мішина

На фото Ксенія позує просто неба в сонцезахисних окулярах та чорному вбранні. Головною деталлю її нового образу став акуратно вкладений чубчик, який помітно змінив звичний вигляд акторки.

Своїм експериментом Ксенія вирішила поділитися в Instagram Stories. Вона також розповіла, що новий образ отримав схвальну оцінку від близьких. Акторка з гумором зазначила, що навіть її "булка" оцінила зміни та вважає, що нова зачіска їй дуже пасує.

"Мій новий стиль. Моя булка сказала, що мені дуже гарно", - написала Ксенія.

Ксенія Мішина вразила новим виглядом: акторка кардинально змінила зачіску (фото)

Нова зачіска Мішиної (скриншот)

Схоже, новий образ припав до душі й самій Мішиній, адже вона не стала приховувати зміни та одразу показала їх своїм підписникам.

Ксенія Мішина вразила новим виглядом: акторка кардинально змінила зачіску (фото)Ксенія показала як проводить час у новому образі (скриншот)

Як Мішина доглядає за своїм волоссям

Акторка не приховує, що багато уваги приділяє стану свого волосся. Раніше акторка розповідала, що не фарбує його та не користується кератиновими процедурами. Замість цього вона обирає різні засоби й процедури, які допомагають підтримувати волосся доглянутим.

Зокрема, Мішина свого часу ділилася, що користується корейською косметикою для волосся. Також акторка розповідала про колагенову процедуру: після миття голови на волосся наносять спеціальний склад, а потім його висушують і вирівнюють.

Саме такий догляд, за словами артистки, допомагає зробити волосся більш блискучим і доглянутим.

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