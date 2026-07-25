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Ксения Мишина восхитила новым видом: актриса кардинально сменила прическу (фото)

11:40 25.07.2026 Сб
2 мин
Звезда решилась на новый эксперимент
aimg Наталия Крижановская
Ксения Мишина восхитила новым видом: актриса кардинально сменила прическу (фото) Ксения Мишина (фото: instagram.com/misha.k.ua)
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Украинская актриса Ксения Мишина решила изменить свой образ и похвасталась результатом перед подписчиками. Звезда опубликовала новое селфи, на котором предстала с необычной для себя прической. Артистка решила поэкспериментировать с внешностью и "примерить" стиль с челкой.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на страницу звезды в Instagram.

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Что сменила Мишина

На фото Ксения позирует под открытым небом в солнцезащитных очках и черных одеждах. Главной деталью ее нового образа стала аккуратно вложенная челка, которая заметно изменила привычный вид актрисы.

Своим экспериментом Ксения решила поделиться в Instagram Stories. Она также рассказала, что новый образ получил одобрительную оценку от близких. Актриса с юмором отметила, что даже ее "булка" оценила изменения и считает, что новая прическа ей очень подходит.

"Мой новый стиль. Моя булка сказала, что мне очень хорошо", - написала Ксения.

Ксения Мишина восхитила новым видом: актриса кардинально сменила прическу (фото)

Новая прическа Мишиной (скриншот)

Похоже, новый образ пришелся по душе и самой Мишиной, ведь она не стала скрывать перемены и сразу показала их своим подписчикам.

Ксения Мишина восхитила новым видом: актриса кардинально сменила прическу (фото)Ксения показала, как проводит время в новом образе (скриншот)

Как Мишина ухаживает за своими волосами

Актриса не скрывает, что много внимания уделяет состоянию своих волос. Ранее актриса рассказывала, что не окрашивает его и не пользуется кератиновыми процедурами. Вместо этого она выбирает различные средства и процедуры, помогающие поддерживать ухоженные волосы.

В частности, Мишина в свое время делилась, что пользуется корейской косметикой для волос. Также актриса рассказывала о коллагеновой процедуре: после мытья головы на волосы наносят специальный состав, а затем их высушивают и выравнивают.

Именно такой уход, по словам артистки, помогает сделать волосы более блестящими и ухоженными.

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