Квентін Тарантіно і Кайлі Міноуг знімуться разом у новому фільмі (відео)

Що відомо про фільм з Тарантіно та Міноуг

Деталі та дату виходу стрічки творці поки не розкриваються. Відомо лише, що зйомки вже частково відбулися у валлійському місті Порткол. Там помітили режисера та співачку під час роботи над сценами похорону в церкві та поминальної вечері.

За даними інсайдерів, виробництвом займається нью-йоркська компанія Visor Entertainment, а продюсерами виступають Сабін Стенер, Ренді Кляйнман і Джордан Левін.



Хто ще зіграє у фільмі

Окрім Тарантіно та Міноуг, у проєкті беруть участь й інші зірки. Серед таких - Джейсон Айзекс, Еллісон Вільямс, Софія Бутелла та RZA.

Також будуть задіяні валлійські актори, зокрема Карен Палладе, Джуліан Льюїс Джонс, Крейг Рассел та Сіван Морріс.

Не перша співпраця

Варто зазначити, що Адамс та Тарантіно не вперше об'єднують зусилля. Раніше творець стрічки "Убити Білла" зіграв у драмі колеги "Only What We Carry ", який у червні був вперше представлений на кінофестивалі Tribeca.

Джеймі розповідав, що особисто звернувся до Тарантіно з пропозицією участі у стрічці, відправивши йому лист з коротким описом історії та ролі.

Він не розраховував на відповідь, однак за два тижні отримав повідомлення від агента Квентіна про те, що той зацікавився проєктом і готовий обговорити деталі участі.