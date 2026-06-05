Легендарні "NikitA" та "НеАнгели" повернуться? Нікітін заінтригував новою заявою

Український продюсер Юрій Нікітін повідомив про свої наміри "відродити" два культові музичні проєкти "NikitA" та "НеАнгели" . Він підкреслив, що робота над поверненням гуртів уже триває.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на програму "Слава+".

"NikitA" готується до нового старту

За словами Нікітіна, проєкт "NikitA" майже сформований і вже зовсім скоро може постати перед публікою в оновленому форматі. Водночас продюсер поки не розкриває деталей щодо майбутнього складу колективу.

На запитання про можливе повернення колишньої солістки Даші Астаф'євої він не дав прямої відповіді, залишивши інтригу для шанувальників гурту.



Гурт "NikitA" (скріншот)

Для "НеАнгелів" шукатимуть нові голоси

Що стосується легендарного дуету "НеАнгели", то тут ситуація інша. Нікітін зізнався, що найближчим часом планує провести кастинг для пошуку нових учасниць.

Продюсер пояснив, що колишні солістки гурту, Слава Камінська та Вікторія Сміюха - на сьогодні не виявляють бажання повертатися до спільної роботи. Саме тому команда розглядає можливість створення нового складу.

"Гурт NikitA зараз повертається. Але нічого більше не розкажу! Ви будете приємно здивовані. Якщо з NikitA вже сформований майже проєкт, то з "НеАнгелами" ми відкриваємо кастинг", - пояснив він.

Гурт "НеАнгели" (скріншот)

Повернення проєктів на сцену

Продюсер наголосив, що голоси Камінської та Сміюхи були унікальними, однак майбутнє гурту не повинно залежати лише від колишніх учасниць.

За його словами, він дуже хоче повернути бренд "НеАнгели" в український шоубізнес та дати проєкту нове життя. Остаточне бачення оновленого гурту ще формується, але робота над його відродженням уже ведеться.

Історія успіху гуртів

Гурти "NikitA" та "НеАнгели" стали одними з найуспішніших музичних проєктів українського шоубізнесу 2000-х і 2010-х років. Перші привернула увагу публіки сміливими сценічними образами, провокаційними кліпами та хітами, які швидко завойовували музичні чарти. Водночас "НеАнгели" підкорили слухачів потужними голосами солісток і романтичними композиціями, які роками залишалися популярними.

Пісні гурту "НеАнгели", серед яких "Юра, прости" та "Роман", збирали мільйони переглядів і звучали на провідних радіостанціях. Колектив активно гастролював не лише в Україні, а й за кордоном, збираючи повні концертні зали.

Що ж стосується іншого проєкту Нікітіна, то дівчата також здобули міжнародне визнання, а їхні кліпи неодноразово потрапляли до рейтингів найпопулярніших музичних відео.