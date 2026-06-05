ua en ru
Пт, 05 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Шоу бізнес »

Легендарні "NikitA" та "НеАнгели" повернуться? Нікітін заінтригував новою заявою

21:01 05.06.2026 Пт
2 хв
Подробиць продюсер поки не розкриває
Крижанівська Наталя
Легендарні "NikitA" та "НеАнгели" повернуться? Нікітін заінтригував новою заявою Юрій Нікітін (фото: instagram.com/yuriynikitin)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Український продюсер Юрій Нікітін повідомив про свої наміри "відродити" два культові музичні проєкти "NikitA" та "НеАнгели". Він підкреслив, що робота над поверненням гуртів уже триває.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на програму "Слава+".

Більше цікавого: Вакарчук, LAMA та Міка Ньютон виступлять на фестивалі "Покоління"

"NikitA" готується до нового старту

За словами Нікітіна, проєкт "NikitA" майже сформований і вже зовсім скоро може постати перед публікою в оновленому форматі. Водночас продюсер поки не розкриває деталей щодо майбутнього складу колективу.

На запитання про можливе повернення колишньої солістки Даші Астаф'євої він не дав прямої відповіді, залишивши інтригу для шанувальників гурту.

Легендарні &quot;NikitA&quot; та &quot;НеАнгели&quot; повернуться? Нікітін заінтригував новою заявою
Гурт "NikitA" (скріншот)

Для "НеАнгелів" шукатимуть нові голоси

Що стосується легендарного дуету "НеАнгели", то тут ситуація інша. Нікітін зізнався, що найближчим часом планує провести кастинг для пошуку нових учасниць.

Продюсер пояснив, що колишні солістки гурту, Слава Камінська та Вікторія Сміюха - на сьогодні не виявляють бажання повертатися до спільної роботи. Саме тому команда розглядає можливість створення нового складу.

"Гурт NikitA зараз повертається. Але нічого більше не розкажу! Ви будете приємно здивовані. Якщо з NikitA вже сформований майже проєкт, то з "НеАнгелами" ми відкриваємо кастинг", - пояснив він.

Легендарні &quot;NikitA&quot; та &quot;НеАнгели&quot; повернуться? Нікітін заінтригував новою заявоюГурт "НеАнгели" (скріншот)

Повернення проєктів на сцену

Продюсер наголосив, що голоси Камінської та Сміюхи були унікальними, однак майбутнє гурту не повинно залежати лише від колишніх учасниць.

За його словами, він дуже хоче повернути бренд "НеАнгели" в український шоубізнес та дати проєкту нове життя. Остаточне бачення оновленого гурту ще формується, але робота над його відродженням уже ведеться.

Історія успіху гуртів

Гурти "NikitA" та "НеАнгели" стали одними з найуспішніших музичних проєктів українського шоубізнесу 2000-х і 2010-х років. Перші привернула увагу публіки сміливими сценічними образами, провокаційними кліпами та хітами, які швидко завойовували музичні чарти. Водночас "НеАнгели" підкорили слухачів потужними голосами солісток і романтичними композиціями, які роками залишалися популярними.

Пісні гурту "НеАнгели", серед яких "Юра, прости" та "Роман", збирали мільйони переглядів і звучали на провідних радіостанціях. Колектив активно гастролював не лише в Україні, а й за кордоном, збираючи повні концертні зали.

Що ж стосується іншого проєкту Нікітіна, то дівчата також здобули міжнародне визнання, а їхні кліпи неодноразово потрапляли до рейтингів найпопулярніших музичних відео.

Більше цікавого:

Зірка "Шансу" заспівав з донькою і розчулив особливим кліпом

Дивні забобони українських зірок

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Пісні Юрій Нікітін гурт Шоу-бізнес Новини шоу-бізнесу Зірки Зірки шоу-бізнесу
Новини
Путін відповів на листа Зеленського
Путін відповів на листа Зеленського
Аналітика
Нова держава в Європі? Чому в Молдові заговорили про об'єднання з Румунією
Віктор ОліфіровАналітик, історик Нова держава в Європі? Чому в Молдові заговорили про об'єднання з Румунією