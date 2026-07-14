Легендарний Фредді Крюгер знову вийде на полювання: готується новий "Кошмар на вулиці В'язів"

Нова історія про страшного Фредді

Компанія Paramount придбала права на екранізацію оригінального сценарію культового горору "Кошмар на вулиці В'язів" у США. Новим проєктом займатиметься підрозділ Paramount Primal, який спеціалізується безпосередньо на жанровому кіно.

Виробництвом стрічки опікуватимуться спадкоємці творця франшизи Веса Крейвена. Зокрема, йдеться про його вдову Ію Лабунку та сина Джонатана Крейвена. До команди також долучився продюсер Марк Тоберофф.

Наразі назву нового фільму та дату його виходу не розкривають.

Що ще відомо про новий "Кошмар на вулиці В'язів"

Творці вже підтвердили, що події майбутньої стрічки відбуватимуться у всесвіті оригінального фільму 1984 року. Це означає, що в центрі сюжету знову опиниться Фредді Крюгер - легендарний лиходій з обпеченим обличчям і металевими лезами замість пальців.

Фредді Крюгер (скриншот)

За словами Ії Лабунки, команда хоче познайомити нове покоління глядачів зі світом, який свого часу створив Вес Крейвен. Вона також зазначила, що режисер був би радий бачити, яку популярність сьогодні знову здобувають фільми жахів.

Що відомо про франшизу

Перший "Кошмар на вулиці В'язів" вийшов у 1984 році й став одним із найуспішніших горорів в історії кіно. Відтоді франшиза отримала дев'ять фільмів, телесеріал, комікси та відеоігри.

Востаннє Фредді Крюгер з'являвся на екранах у перезапуску 2010 року. Стрічка зібрала у світовому прокаті понад 117 мільйонів доларів при бюджеті близько 35 мільйонів. Тепер його фани очікують на гучне повернення.