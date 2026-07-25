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"Лікуюсь, вибачте": акторка Антоніна Хижняк раптово потрапила до лікарні

10:39 25.07.2026 Сб
2 хв
Найближчими днями артистка не виходитиме на зв'язок
aimg Наталя Крижанівська
"Лікуюсь, вибачте": акторка Антоніна Хижняк раптово потрапила до лікарні Антоніна Хижняк (фото: instagram.com/tonya_actress)
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Українська акторка Антоніна Хижняк повідомила шанувальникам про проблеми зі здоров'ям. Зараз артистка проходить лікування та змушена на деякий час обмежити спілкування, щоб швидше відновитися.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на "сторіз" зі сторінки зірки в Instagram.

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Що сталося з акторкою

Після обстеження медики виявили у акторки запалення, яке зачепило носоглотку та ліве вухо. Зараз Хижняк проходить лікування та намагається дотримуватися рекомендацій лікарів.

&quot;Лікуюсь, вибачте&quot;: акторка Антоніна Хижняк раптово потрапила до лікарні

Акторка розповіла про свій стан (скриншот)

Про свій стан артистка розповіла підписникам у соцмережах. Вона зазначила, що найближчими днями їй необхідно дотримуватися голосового режиму, тому активно спілкуватися вона не зможе.

"Гострий назофарингіт, гострий тубоотит зліва і запалення барабанної перетинки. Лікуюсь, вибачте, найближчі дні "голосовий режим", тож розмовних сторіз поки не буде, на дзвінки теж не відповідаю", - каже акторка.

&quot;Лікуюсь, вибачте&quot;: акторка Антоніна Хижняк раптово потрапила до лікарні

Діагноз, який лікарі поставили Антоніні (скриншот)

Пауза в спілкуванні

Через необхідність берегти голос акторка вирішила тимчасово відмовитися від звичного формату спілкування з аудиторією. Тож найближчим часом підписники не побачать її розмовних сторіз, а також не зможуть додзвонитися до артистки.

Наразі Хижняк зосередилася на лікуванні та відновленні. Скільки саме триватиме її вимушена пауза, акторка не уточнила.

Водночас вона дала зрозуміти, що після покращення самопочуття планує повернутися до звичного спілкування з шанувальниками.

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