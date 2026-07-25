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"Лечусь, извините": актриса Антонина Хижняк внезапно попала в больницу

10:39 25.07.2026 Сб
2 мин
В ближайшие дни артистка не будет выходить на связь
aimg Наталия Крижановская
"Лечусь, извините": актриса Антонина Хижняк внезапно попала в больницу Антонина Хижняк (фото: instagram.com/tonya_actress)
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Украинская актриса Антонина Хижняк сообщила поклонникам о проблемах со здоровьем. Сейчас артистка проходит лечение и вынуждена на время ограничить общение, чтобы быстрее восстановиться.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на "сториз" со страницы звезды в Instagram.

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Что произошло с актрисой

После обследования медики обнаружили у актрисы воспаление, зацепившее носоглотку и левое ухо. Сейчас Хижняк проходит лечение и пытается придерживаться рекомендаций врачей.

&quot;Лечусь, извините&quot;: актриса Антонина Хижняк внезапно попала в больницу

Актриса рассказала о своем состоянии (скриншот)

О своем состоянии артистка рассказала подписчикам в соцсетях. Она отметила, что в ближайшие дни ей необходимо соблюдать голосовой режим, поэтому активно общаться она не сможет.

"Острый назофарингит, острый тубоотит слева и воспаление барабанной перепонки. Лечусь, извините, ближайшие дни "голосовой режим", так что разговорных стороз пока не будет, на звонки тоже не отвечаю", - говорит актриса.

&quot;Лечусь, извините&quot;: актриса Антонина Хижняк внезапно попала в больницу

Диагноз, который врачи поставили Антонине (скриншот)

Пауза в общении

Из-за необходимости беречь голос актриса решила временно отказаться от привычного формата общения с аудиторией. Поэтому в ближайшее время подписчики не увидят ее разговорных стороз, а также не смогут дозвониться артистке.

Хижняк сосредоточилась на лечении и восстановлении. Сколько же продлится ее вынужденная пауза, актриса не уточнила.

В то же время, она дала понять, что после улучшения самочувствия планирует вернуться к привычному общению с поклонниками.

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