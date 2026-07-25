"Лікуюсь, вибачте": акторка Антоніна Хижняк раптово потрапила до лікарні

Що сталося з акторкою

Після обстеження медики виявили у акторки запалення, яке зачепило носоглотку та ліве вухо. Зараз Хижняк проходить лікування та намагається дотримуватися рекомендацій лікарів.

Акторка розповіла про свій стан (скриншот)

Про свій стан артистка розповіла підписникам у соцмережах. Вона зазначила, що найближчими днями їй необхідно дотримуватися голосового режиму, тому активно спілкуватися вона не зможе.

"Гострий назофарингіт, гострий тубоотит зліва і запалення барабанної перетинки. Лікуюсь, вибачте, найближчі дні "голосовий режим", тож розмовних сторіз поки не буде, на дзвінки теж не відповідаю", - каже акторка.

Діагноз, який лікарі поставили Антоніні (скриншот)

Пауза в спілкуванні

Через необхідність берегти голос акторка вирішила тимчасово відмовитися від звичного формату спілкування з аудиторією. Тож найближчим часом підписники не побачать її розмовних сторіз, а також не зможуть додзвонитися до артистки.

Наразі Хижняк зосередилася на лікуванні та відновленні. Скільки саме триватиме її вимушена пауза, акторка не уточнила.

Водночас вона дала зрозуміти, що після покращення самопочуття планує повернутися до звичного спілкування з шанувальниками.