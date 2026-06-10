"Люди чекають правди": шоумен Соломка оцінив сміливу зміну амплуа Полякової

Детальніше про це шоумен розповів у коментарі РБК-Україна LIFE .

Що Соломка сказав про Полякову

Останнім часом Полякова почала відходити від звичного образу поп-діви та презентувала нове провокаційне alter ego TheNogi під сценічним ім’ям Ізольда Рот.

Саме цей творчий розворот і став приводом для розмови з Соломкою, який раніше називав артистку королевою українського шоу-бізнесу.

За словами шоумена, зараз суспільству особливо бракує прямоти.

Він вважає, що багато людей перебувають у стані сильної внутрішньої напруги й чекають, хто першим проговорить їхні справжні емоції.

"А знаєте, чого не вистачає? Хто буде казати людям правду? А зараз такий нерв у людей. Вони розриваються, як стальний канат. Ми чекаємо, хто скаже нарешті правду", - сказав Соломка.

Саме в цьому контексті він згадав Полякову. Ведучий вважає, що артистка в нових роботах вийшла за межі звичного образу і заговорила мовою, яка резонує з настроями людей.

"І от Полякова виходить і каже: "Та ви мене всі заї*али та йдіть на**й". Це те, про що всі думають, але бояться сказати вголос", - висловився ведучий.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Телеведучий також процитував ще одну різку фразу співачки, яка, на його думку, точно передає втому людей від постійного тиску та вимог.

"Ви заї*али. На часі жити, на часі кохатися, на часі відпочивати", - процитував він.

Після цього шоумен наголосив, що не розчарувався у Поляковій через такі зміни. Навпаки, у його сприйнятті артистка стала ще сильнішою.

"Вона в моїх очах ще більше виросла. Кажуть: "Королева має бути витончена". Значить, без принцеси не обійтися. Якщо обійти, то тільки з усмішкою", - додав Соломка.

Наостанок ведучий підкреслив, що виконавиця, на його думку, однією з перших наважилася говорити з аудиторією максимально прямо.

"Тут вона ще більше стала, тому що вона перша, хто вийшла і сказала музичною мовою відверто", - підсумував шоумен.

Що відомо про новий проєкт Полякової

TheNogi - це окремий музичний проект Олі Полякової, який артистка розвиває як самостійний бренд із власним характером, естетикою та аудиторією.

У цьому образі співачка виступає під сценічним ім’ям Ізольда Рот.

Свій новий жанр Полякова визначає як стервопоп - сміливий, дорослий і провокативний напрям, який, за задумом артистки, має точно потрапляти в нерв сучасної української жінки.

Формат alter ego давно відомий у світовій поп-культурі. У різні періоди до нього зверталися Бейонсе з образом Sasha Fierce, Леді Гага як Jo Calderone, Емінем із Slim Shady та Нікі Мінаж з образом Roman Zolanski.

Такі сценічні ролі дозволяють артистам виходити за межі звичного іміджу, говорити на нові теми та звертатися до аудиторії більш відверто.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Для Полякової TheNogi став простором без обмежень. У піснях проекту вона говорить про те, що жінки часто думають, але не завжди наважуються вимовити вголос.

Сингл "Не на часі" став тригерною піснею дебютного альбому TheNogi з однойменною назвою.

Реліз платівки запланований на 17 червня 2026 року. До неї увійдуть десять треків, які стануть першим повноформатним висловлюванням проекту.

Паралельно Оля Полякова працює і над англомовним матеріалом. Після підписання контракту з британським лейблом State 51 артистка записує нові пісні на студії в Лондоні та ділиться процесом у своєму Instagram і блозі.