"Люди ждут правды": шоумен Соломка оценил смелую смену амплуа Поляковой

Подробнее об этом шоумен рассказал в комментарии РБК-Украина LIFE .

Что Соломка сказал о Поляковой

В последнее время Полякова начала отходить от привычного образа поп-дивы и презентовала новое провокационное alter ego TheNogi под сценическим именем Изольда Рот.

Именно этот творческий разворот и стал поводом для разговора с Соломкой, который ранее называл артистку королевой украинского шоу-бизнеса.

По словам шоумена, сейчас обществу особенно не хватает прямоты.

Он считает, что многие люди находятся в состоянии сильного внутреннего напряжения и ждут, кто первым проговорит их настоящие эмоции.

"А знаете, чего не хватает? Кто будет говорить людям правду? А сейчас такой нерв у людей. Они разрываются, как стальной канат. Мы ждем, кто скажет наконец правду", - сказал Соломка.

Именно в этом контексте он вспомнил Полякову. Ведущий считает, что артистка в новых работах вышла за пределы привычного образа и заговорила языком, который резонирует с настроениями людей.

"И вот Полякова выходит и говорит: "Да вы меня все зае*али и идите на**й". Это то, о чем все думают, но боятся сказать вслух", - высказался ведущий.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Телеведущий также процитировал еще одну резкую фразу певицы, которая, по его мнению, точно передает усталость людей от постоянного давления и требований.

"Вы зае*али. Время жить, время заниматься любовью, время отдыхать", - процитировал он.

После этого шоумен отметил, что не разочаровался в Поляковой из-за таких изменений. Наоборот, в его восприятии артистка стала еще сильнее.

"Она в моих глазах еще больше выросла. Говорят: "Королева должна быть изящна". Значит, без принцессы не обойтись. Если обойти, то только с улыбкой", - добавил Соломка.

Напоследок ведущий подчеркнул, что исполнительница, по его мнению, одной из первых решилась говорить с аудиторией максимально прямо.

"Здесь она еще больше стала, потому что она первая, кто вышла и сказала музыкальным языком откровенно", - подытожил шоумен.

Что известно о новом проекте Поляковой

TheNogi - это отдельный музыкальный проект Оли Поляковой, который артистка развивает как самостоятельный бренд с собственным характером, эстетикой и аудиторией.

В этом образе певица выступает под сценическим именем Изольда Рот.

Свой новый жанр Полякова определяет как стервопоп - смелое, взрослое и провокативное направление, которое, по замыслу артистки, должно точно попадать в нерв современной украинской женщины.

Формат alter ego давно известен в мировой поп-культуре. В разные периоды к нему обращались Бейонсе с образом Sasha Fierce, Леди Гага как Jo Calderone, Эминем со Slim Shady и Ники Минаж с образом Roman Zolanski.

Такие сценические роли позволяют артистам выходить за пределы привычного имиджа, говорить на новые темы и обращаться к аудитории более откровенно.

Оля Полякова (фото: instagram.com/polyakovamusic)

Для Поляковой TheNogi стал пространством без ограничений. В песнях проекта она говорит о том, что женщины часто думают, но не всегда решаются произнести вслух.

Сингл "Не на часі" стал триггерной песней дебютного альбома TheNogi с одноименным названием.

Релиз пластинки запланирован на 17 июня 2026 года. В нее войдут десять треков, которые станут первым полноформатным высказыванием проекта.

Параллельно Оля Полякова работает и над англоязычным материалом. После подписания контракта с британским лейблом State 51 артистка записывает новые песни на студии в Лондоне и делится процессом в своем Instagram и блоге.