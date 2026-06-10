"Люди чекають правди": шоумен Соломка оцінив сміливу зміну амплуа Полякової

Український ведучий В'ячеслав Соломка емоційно відреагував на новий етап у творчості Олі Полякової.
Детальніше про це шоумен розповів у коментарі РБК-Україна LIFE.
Останнім часом Полякова почала відходити від звичного образу поп-діви та презентувала нове провокаційне alter ego TheNogi під сценічним ім’ям Ізольда Рот.
Саме цей творчий розворот і став приводом для розмови з Соломкою, який раніше називав артистку королевою українського шоу-бізнесу.
За словами шоумена, зараз суспільству особливо бракує прямоти.
Він вважає, що багато людей перебувають у стані сильної внутрішньої напруги й чекають, хто першим проговорить їхні справжні емоції.
"А знаєте, чого не вистачає? Хто буде казати людям правду? А зараз такий нерв у людей. Вони розриваються, як стальний канат. Ми чекаємо, хто скаже нарешті правду", - сказав Соломка.
Саме в цьому контексті він згадав Полякову. Ведучий вважає, що артистка в нових роботах вийшла за межі звичного образу і заговорила мовою, яка резонує з настроями людей.
"І от Полякова виходить і каже: "Та ви мене всі заї*али та йдіть на**й". Це те, про що всі думають, але бояться сказати вголос", - висловився ведучий.
Телеведучий також процитував ще одну різку фразу співачки, яка, на його думку, точно передає втому людей від постійного тиску та вимог.
"Ви заї*али. На часі жити, на часі кохатися, на часі відпочивати", - процитував він.
Після цього шоумен наголосив, що не розчарувався у Поляковій через такі зміни. Навпаки, у його сприйнятті артистка стала ще сильнішою.
"Вона в моїх очах ще більше виросла. Кажуть: "Королева має бути витончена". Значить, без принцеси не обійтися. Якщо обійти, то тільки з усмішкою", - додав Соломка.
Наостанок ведучий підкреслив, що виконавиця, на його думку, однією з перших наважилася говорити з аудиторією максимально прямо.
"Тут вона ще більше стала, тому що вона перша, хто вийшла і сказала музичною мовою відверто", - підсумував шоумен.
TheNogi - це окремий музичний проект Олі Полякової, який артистка розвиває як самостійний бренд із власним характером, естетикою та аудиторією.
У цьому образі співачка виступає під сценічним ім’ям Ізольда Рот.
Свій новий жанр Полякова визначає як стервопоп - сміливий, дорослий і провокативний напрям, який, за задумом артистки, має точно потрапляти в нерв сучасної української жінки.
Формат alter ego давно відомий у світовій поп-культурі. У різні періоди до нього зверталися Бейонсе з образом Sasha Fierce, Леді Гага як Jo Calderone, Емінем із Slim Shady та Нікі Мінаж з образом Roman Zolanski.
Такі сценічні ролі дозволяють артистам виходити за межі звичного іміджу, говорити на нові теми та звертатися до аудиторії більш відверто.
Для Полякової TheNogi став простором без обмежень. У піснях проекту вона говорить про те, що жінки часто думають, але не завжди наважуються вимовити вголос.
Сингл "Не на часі" став тригерною піснею дебютного альбому TheNogi з однойменною назвою.
Реліз платівки запланований на 17 червня 2026 року. До неї увійдуть десять треків, які стануть першим повноформатним висловлюванням проекту.
Паралельно Оля Полякова працює і над англомовним матеріалом. Після підписання контракту з британським лейблом State 51 артистка записує нові пісні на студії в Лондоні та ділиться процесом у своєму Instagram і блозі.