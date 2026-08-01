"Людина-павук: Новий день" побив рекорд "Месників" ще до офіційної : деталі

Новий фільм із Томом Голландом у ролі Людини-павука вже увійшов в історію кінопрокату. "Людина-павук: Новий день" встановив абсолютний рекорд за касовими зборами на прев'ю-показах, випередивши навіть легендарних "Месників: Завершення".

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на Variety .

Потужний старт

За перші прев'ю-покази, включно з сеансами раннього доступу, стрічка зібрала 72 мільйони доларів. Це найкращий результат в історії для такого формату показів.

Попередній рекорд належав фільму "Месники: Завершення", який 2019 року заробив 60 мільйонів доларів на прев'ю, а згодом встановив історичний рекорд за стартовими вихідними, зібравши 357 мільйонів доларів у США та понад 1,2 мільярда доларів у світовому прокаті.

Аналітики прогнозують, що "Людина-павук: Новий день" може завершити дебютний вікенд із результатом від 260 до 280 мільйонів доларів у Північній Америці. Якщо ці прогнози справдяться, стрічка покаже другий найкращий старт в історії, поступившись лише "Месникам: Завершення". Водночас деякі експерти не виключають, що касові збори можуть перевищити позначку у 300 мільйонів доларів.

На міжнародних ринках фільму прогнозують ще від 275 до 300 мільйонів доларів, хоча перші оцінки також можуть виявитися заниженими.

Про що новий фільм із Томом Голландом

Події "Людини-павука: Новий день" розгортаються через чотири роки після фіналу "Людини-павука: Додому шляху нема". Після заклинання Доктора Стренджа весь світ забув, що Пітер Паркер і є Людиною-павуком.

Головний герой залишається сам, адже його більше не пам'ятають ані ЕмДжей, роль якої виконує Зендая, ані найкращий друг Нед. Водночас на нього чекає зустріч із новою загадковою лиходійкою, яку зіграла Седі Сінк.

Головну роль у стрічці знову виконав Том Голланд. Очікується, що новий фільм стане одним із найуспішніших кінорелізів року та має всі шанси встановити нові рекорди світового прокату.