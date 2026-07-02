Мадонна провела два дні в комі: співачка відверто розповіла, як пережила критичний стан

Мадонна вперше відверто розповіла про один із найважчих періодів свого життя. Співачка пригадала, як через сепсис опинилася в реанімації , два дні перебувала в комі та боролася за життя.

Про це РБК-Україна повідомляє з посиланням на Dailymail.

Сепсис і два дні коми

2023 році Мадонну госпіталізували з важкою бактеріальною інфекцією, яка спричинила сепсис. Стан артистки був критичним: у неї розвинулися легенева та ниркова недостатність, тому лікарям довелося інтубувати співачку та ввести її в медикаментозну кому. Через це вона була змушена відкласти світовий тур.

"Кілька років тому мені було дуже погано в лікарні. Я була в комі, і цю прекрасну медсестру, яка доглядала за мною, звали Олівія", - розповіла співачка.

За словами артистки, медсестра щодня підтримувала її та мотивувала не здаватися.

"Вона кричала на мене щодня, казала, що мені потрібно вставати, мені потрібно вибратися з реанімації, і вона справді додала мені багато сміливості та надії", - поділилася Мадонна.

Після тривалого лікування зірка повністю відновилася і вже за кілька місяців повернулася на сцену.

Співачка Мадонна (фото: Getty Image)

Плюшевий символ одужання

Під час розмови Мадонна також показала фіолетового плюшевого восьминога на ім'я Октавія, з яким вона спить щоночі.

Після виписки з лікарні іграшку їй подарувала одна із сестер. Восьминіг одразу нагадав артистці про медсестру Олівію, яка допомогла їй пережити найважчі дні.

"Коли я виписався з лікарні та повернувся додому, моя сестра дала мені цього восьминога. Я дивився на неї і думав лише про свою медсестру, яка піклувалася про мене", - додала артистка.

Мадонна пояснила, що саме тому назвала іграшку Октавією. Відтоді вона не розлучається з нею.

"Вона зі мною з того часу. Начинка починає бути трохи огидною, але я її люблю. Я її обожнюю", - зізналася співачка.

Що ще відомо про стан здоров'я Мадонни

Крім важкої бактеріальної інфекції, артистка неодноразово відверто говорила й про інші проблеми зі здоров'ям. Найбільше її турбують коліна, які постраждали через десятиліття інтенсивних репетицій, концертів і танців.

Співачка зізнавалася, що в одному коліні майже повністю стерся хрящ, тому вона постійно відчуває біль. Через це артистці довелося відмовитися від бігу та деяких виснажливих тренувань. Замість цього вона обирає більш щадні фізичні навантаження, щоб не погіршувати стан суглобів.

Також Мадонна розповідала, що за свою кар'єру неодноразово падала під час виступів і отримувала різні травми, зокрема переломи.

Попри це вона продовжує активно працювати та виходити на сцену. За словами співачки, усі ці випробування навчили її більше прислухатися до власного організму і не перевантажувати себе.