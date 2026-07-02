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Мадонна провела два дня в коме: певица откровенно рассказала, как пережила критическое состояние

10:37 02.07.2026 Чт
3 мин
Королева попмузыки столкнулась с тяжелыми осложнениями во время сепсиса
aimg Наталия Крижановская
Мадонна провела два дня в коме: певица откровенно рассказала, как пережила критическое состояние Певица Мадонна (фото: Getty Image)
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Мадонна впервые откровенно рассказала об одном из самых трудных периодов своей жизни. Певица вспомнила, как из-за сепсиса оказалась в реанимации, два дня находилась в коме и боролась за жизнь.

Об этом сообщает со ссылкой на Dailymail.

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Сепсис и два дня комы

В 2023 году Мадонну госпитализировали с тяжелой бактериальной инфекцией, вызвавшей сепсис. Состояние артистки было критическим: у нее развились легочная и почечная недостаточность, поэтому врачам пришлось интубировать певицу и ввести ее в медикаментозную ком. Поэтому она была вынуждена отложить мировой тур.

"Несколько лет назад мне было очень плохо в больнице. Я была в коме, и эту прекрасную медсестру, которая ухаживала за мной, звали Оливия", - рассказала певица.

По словам артистки, медсестра ежедневно поддерживала ее и мотивировала не сдаваться.

"Она кричала на меня каждый день, говорила, что мне нужно вставать, мне нужно выбраться из реанимации, и она действительно добавила мне много смелости и надежды", – поделилась Мадонна.

После продолжительного лечения звезда полностью восстановилась и уже через несколько месяцев вернулась на сцену.

Мадонна провела два дня в коме: певица откровенно рассказала, как пережила критическое состояниеПевица Мадонна (фото: Getty Image)

Плюшевый символ выздоровления

Во время разговора Мадонна также показала фиолетового плюшевого осьминога по имени Октавия, с которым она спит каждую ночь.

После выписки из больницы игрушку ей подарила одна из сестер. Осьминог сразу напомнил артистке о медсестре Оливии, которая помогла ей пережить самые тяжелые дни.

"Когда я выписался из больницы и вернулся домой, моя сестра дала мне этого осьминога. Я смотрел на нее и думал только о своей медсестре, которая заботилась обо мне", - добавила артистка.

Мадонна объяснила, что именно поэтому назвала игрушку Октавией. С тех пор она не расстается с ней.

"Она со мной с тех пор. Начинка начинает быть немного отвратительной, но я ее люблю. Я ее обожаю", - призналась певица.

Что еще известно о состоянии здоровья Мадонны

Кроме тяжелой бактериальной инфекции, артистка неоднократно откровенно говорила и о других проблемах со здоровьем. Больше всего ее беспокоят колени, пострадавшие спустя десятилетия интенсивных репетиций, концертов и танцев.

Певица признавалась, что в одном колене почти полностью стерся хрящ, поэтому она постоянно чувствует боль. Поэтому артистке пришлось отказаться от бега и некоторых изнурительных тренировок. Вместо этого она выбирает более щадящие физические нагрузки, чтобы не усугублять состояние суставов.

Также Мадонна рассказывала, что за свою карьеру неоднократно падала во время выступлений и получала разные травмы, в том числе переломы.

Несмотря на это, она продолжает активно работать и выходить на сцену. По словам певицы, все эти испытания научили ее больше прислушиваться к собственному организму и не перегружать себя.

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