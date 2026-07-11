Макс Барських повідомив про проблеми зі здоров'ям: "Мені дуже прикро"

Макс Барських повідомив, що захворів, через що був змушений змінити концертний графік. Через погане самопочуття артист і його команда не зможуть вийти на сцену.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на допис зі сторінки зірки в Instagram .

Хвороба змінила плани

За словами артиста, він прокинувся з поганим самопочуттям, тож зрозумів, що не зможе провести концерт, який повинен був відбутися вже за кілька днів.

Ймовірно, артиста, як і деяких інших членів його команди, підкосила застуда. Тож через хворобу виступ довелося перенести на іншу дату.

"Друзі, на жаль, через хворобу ми змушені перенести концерт у Дніпрі, який мав відбутися завтра", - звернувся співак до шанувальників.

Крім того, Макс пояснив, що не хоче ризикувати здоров'ям своїх прихильників та команди, тому й ухвалив непросте рішення щодо перенесення заходу. Крім того, Барських вибачився перед глядачами, які чекали на зустріч, і подякував їм за підтримку та розуміння.

"Мені дуже прикро, що наша завтрашня зустріч не відбудеться. Але мені та ще кільком людям із нашої команди необхідно відновитися, щоб не наражати на небезпеку здоров’я інших людей. Дякую за ваше розуміння та підтримку. Бережіть себе!" - резюмував артист.

Що відомо про артиста

Макс Барських (Микола Бортник - справжнє ім'я артиста) сьогодні є одним із найвідоміших українських співаків, автором пісень і композитором. Найбільшу популярність він здобув після участі в проєкті "Фабрика зірок-2", а згодом побудував й успішну сольну кар'єру.

За роки творчості артист випустив сім студійних альбомів і подарував слухачам десятки популярних хітів. Його пісні неодноразово очолювали музичні чарти, а сам виконавець став лауреатом численних українських і міжнародних музичних премій.





Після початку повномасштабної війни співак повністю відмовився від російськомовного репертуару. Сьогодні він активно гастролює Україною та за кордоном, а також регулярно бере участь у благодійних концертах і підтримує збори коштів на потреби українських захисників.