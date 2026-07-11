ua en ru
Сб, 11 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Шоу бізнес »

Макс Барських повідомив про проблеми зі здоров'ям: "Мені дуже прикро"

14:09 11.07.2026 Сб
2 хв
Найближчий концерт артиста вимушено перенесли
aimg Наталя Крижанівська
Макс Барських повідомив про проблеми зі здоров'ям: "Мені дуже прикро" Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)
Будь у курсі, а не в шоці! Додай змісту своїй стрічці разом з РБК-Україна в Google

Макс Барських повідомив, що захворів, через що був змушений змінити концертний графік. Через погане самопочуття артист і його команда не зможуть вийти на сцену.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на допис зі сторінки зірки в Instagram.

Більше цікавого: 4 кроки Макса Барських, які стали символами нової української попмузики

Хвороба змінила плани

За словами артиста, він прокинувся з поганим самопочуттям, тож зрозумів, що не зможе провести концерт, який повинен був відбутися вже за кілька днів.

Ймовірно, артиста, як і деяких інших членів його команди, підкосила застуда. Тож через хворобу виступ довелося перенести на іншу дату.

"Друзі, на жаль, через хворобу ми змушені перенести концерт у Дніпрі, який мав відбутися завтра", - звернувся співак до шанувальників.

Крім того, Макс пояснив, що не хоче ризикувати здоров'ям своїх прихильників та команди, тому й ухвалив непросте рішення щодо перенесення заходу. Крім того, Барських вибачився перед глядачами, які чекали на зустріч, і подякував їм за підтримку та розуміння.

"Мені дуже прикро, що наша завтрашня зустріч не відбудеться. Але мені та ще кільком людям із нашої команди необхідно відновитися, щоб не наражати на небезпеку здоров’я інших людей. Дякую за ваше розуміння та підтримку. Бережіть себе!" - резюмував артист.

Що відомо про артиста

Макс Барських (Микола Бортник - справжнє ім'я артиста) сьогодні є одним із найвідоміших українських співаків, автором пісень і композитором. Найбільшу популярність він здобув після участі в проєкті "Фабрика зірок-2", а згодом побудував й успішну сольну кар'єру.

За роки творчості артист випустив сім студійних альбомів і подарував слухачам десятки популярних хітів. Його пісні неодноразово очолювали музичні чарти, а сам виконавець став лауреатом численних українських і міжнародних музичних премій.



Після початку повномасштабної війни співак повністю відмовився від російськомовного репертуару. Сьогодні він активно гастролює Україною та за кордоном, а також регулярно бере участь у благодійних концертах і підтримує збори коштів на потреби українських захисників.

Більше цікавого:

Макс Барських приголомшив кліпом "Кольє"

Холоденко натякнула на роман Барських із Бадоєвим - співак назвав її "хайпожеркою"

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Новини шоу-бізнесу Макс Барських Шоу-бізнес Зірки шоу-бізнесу
Новини
ЗСУ уразили ще 21 російський танкер в Азовському морі
ЗСУ уразили ще 21 російський танкер в Азовському морі
Аналітика
Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі
Костянтин Широкункореспондент РБК-Україна Vyriy проти ДБР: що не так з цінами на дрони та як скандал б’є по галузі