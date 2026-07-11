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Макс Барских сообщил о проблемах со здоровьем: "Мне очень досадно"

14:09 11.07.2026 Сб
2 мин
Ближайший концерт артиста вынужденно перенесли
aimg Наталия Крижановская
Макс Барских сообщил о проблемах со здоровьем: "Мне очень досадно" Макс Барских (фото: instagram.com/max_barskih)
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Макс Барских сообщил, что заболел, из-за чего был вынужден сменить концертный график. Из-за плохого самочувствия артист и его команда не смогут выйти на сцену.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на публикацию со страницы звезды в Instagram.

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Болезнь изменила планы

По словам артиста, он проснулся с плохим самочувствием и понял, что не сможет провести концерт, который должен был состояться уже через несколько дней.

Вероятно, артиста, как и других членов его команды, подкосила простуда. Поэтому из-за болезни выступление пришлось перенести на другую дату.

"Друзья, к сожалению, из-за болезни мы вынуждены перенести концерт в Днепре, который должен состояться завтра", - обратился певец к поклонникам.

Кроме того, Макс объяснил, что не хочет рисковать здоровьем своих поклонников и команды, поэтому и принял непростое решение о переносе мероприятия. Кроме того, Барских извинился перед зрителями, которые ждали встречи, и поблагодарил их за поддержку и понимание.

"Мне очень досадно, что наша завтрашняя встреча не состоится. Но мне и еще нескольким людям из нашей команды необходимо восстановиться, чтобы не подвергать опасности здоровье других людей. Спасибо за ваше понимание и поддержку. Берегите себя!" – резюмировал артист.

Что известно об артисте

Макс Барских (Николай Бортник - настоящее имя артиста) сегодня является одним из самых известных украинских певцов, автором песен и композитором. Наибольшую популярность он приобрел после участия в проекте "Фабрика зірок-2", а впоследствии построил и успешную сольную карьеру.

За годы творчества артист выпустил семь студийных альбомов и подарил слушателям десятки популярных хитов. Его песни неоднократно возглавляли музыкальные чарты, а сам исполнитель стал лауреатом многих украинских и международных музыкальных премий.



После начала полномасштабной войны певец полностью отказался от русскоязычного репертуара. Сегодня он активно гастролирует по Украине и за рубежом, а также регулярно участвует в благотворительных концертах и поддерживает сбор средств на нужды украинских защитников.

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