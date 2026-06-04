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Меган Маркл показала зворушливе сімейне фото з Гаррі та донькою у день її 5-річчя

13:31 04.06.2026 Чт
2 хв
Це не просто сімейний кадр - у ньому є прихований сенс
aimg Катерина Собкова
Меган Маркл показала зворушливе сімейне фото з Гаррі та донькою у день її 5-річчя Меган Маркл та принц Гаррі (фото: Getty Images)
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Меган Маркл поділилася рідкісним сімейним фото з принцом Гаррі та донькою Лілібет у важливий день. Сьогодні, 4 червня, вона святкує перший маленький ювілей - їй виповнюється 5 років.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на її новий пост в Instagram.

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Меган Маркл показала доньку та принца Гаррі

Герцоги Сассекські вкрай рідко діляться подробищами приватного життя та оберігають своїх дітей від зайвої уваги преси. Проте з нагоди особливого свята Меган Маркл зробила виняток, опублікувавши зворушливі сімейні фото, які миттєво підкорили мережу.

"Дівчинка нашої мрії. З 5-річчям, Лілі", - ніжно підписала публікацію Меган.

На першому фото зафіксовано неймовірно теплий момент: принц Гаррі тримає маленьку іменинницю на руках, щиро посміхаючись і дивлячись на неї. Поруч стоїть Меган Маркл, яка ніжно обіймає чоловіка за плече та з любов'ю дивиться на них.

Для фотосесії вона обрала елегантний монохромний образ у трендових оливкових відтінках - затишний джемпер та класичні штани з коричневим шкіряним ременем, тоді як Гаррі віддав перевагу розслабленому стилю у темній сорочці та джинсах.

Меган Маркл показала зворушливе сімейне фото з Гаррі та донькою у день її 5-річчяМеган, принц Гаррі та Лілібет (фото: instagram.com/meghan)

Друге фото повністю присвячене підрослій Лілібет. Дівчинка з розкішним русявим волоссям, одягнена у легку світлу сукню з вишивкою, босоніж гуляє зеленою галявиною.

Вона зацікавлено розглядає велику фіолетову квітку, торкаючись її ручкою. Кадр, залитий м'яким сонячним світлом, виглядає дуже естетично та нагадує кадр із казкового кінофільму.

Меган Маркл показала зворушливе сімейне фото з Гаррі та донькою у день її 5-річчяДонька принца Гаррі та Меган Маркл (фото: instagram.com/meghan)

Що відомо про принцесу Лілібет

Лілібет Діана Сассекська (нар. 4 червня 2021) - донька принца Гаррі та Меган, герцогині Сассекської, член британської королівської родини та сьома в черзі на престол.

Народилася у шпиталі Святої Барбари в Каліфорнії, США. Ім’я отримала на честь королеви Єлизавети II та принцеси Діани. Має подвійне громадянство - Великої Британії та США.

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