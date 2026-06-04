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Меган Маркл показала трогательное семейное фото с Гарри и дочерью в день ее 5-летия

13:31 04.06.2026 Чт
2 мин
Это не просто семейный кадр - в нем есть скрытый смысл
aimg Катерина Собкова
Меган Маркл показала трогательное семейное фото с Гарри и дочерью в день ее 5-летия Меган Маркл и принц Гарри (фото: Getty Images)
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Меган Маркл поделилась редким семейным фото с принцем Гарри и дочкой Лилибет в важный день. Сегодня, 4 июня, она празднует первый маленький юбилей - ей исполняется 5 лет.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на ее новый пост в Instagram.

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Меган Маркл показала дочь и принца Гарри

Герцоги Сассекские крайне редко делятся подробностями частной жизни и оберегают своих детей от излишнего внимания прессы. Однако по случаю особого праздника Меган Маркл сделала исключение, опубликовав трогательные семейные фото, которые мгновенно покорили сеть.

"Девочка нашей мечты. С 5-летием, Лили", - нежно подписала публикацию Меган.

На первом фото запечатлен невероятно теплый момент: принц Гарри держит маленькую именинницу на руках, искренне улыбаясь и глядя на нее. Рядом стоит Меган Маркл, которая нежно обнимает мужа за плечо и с любовью смотрит на них.

Для фотосессии она выбрала элегантный монохромный образ в трендовых оливковых оттенках - уютный джемпер и классические брюки с коричневым кожаным ремнем, тогда как Гарри предпочел расслабленный стиль в темной рубашке и джинсах.

Меган Маркл показала трогательное семейное фото с Гарри и дочерью в день ее 5-летияМеган, принц Гарри и Лилибет (фото: instagram.com/meghan)

Второе фото полностью посвящено подросшей Лилибет. Девочка с роскошными русыми волосами, одетая в легкое светлое платье с вышивкой, босиком гуляет по зеленой лужайке.

Она заинтересованно рассматривает большой фиолетовый цветок, касаясь его ручкой. Кадр, залитый мягким солнечным светом, выглядит очень эстетично и напоминает кадр из сказочного кинофильма.

Меган Маркл показала трогательное семейное фото с Гарри и дочерью в день ее 5-летияДочь принца Гарри и Меган Маркл (фото: instagram.com/meghan)

Что известно о принцессе Лилибет

Лилибет Диана Сассекская (род. 4 июня 2021) - дочь принца Гарри и Меган, герцогини Сассекской, член британской королевской семьи и седьмая в очереди на престол.

Родилась в госпитале Святой Барбары в Калифорнии, США. Имя получила в честь королевы Елизаветы II и принцессы Дианы. Имеет двойное гражданство - Великобритании и США.

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