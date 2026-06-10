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"Мене принизили на всю країну". Олена Тополя зізналася, як хоче покарати замовника шантажу

21:25 10.06.2026 Ср
2 хв
Артистка не очікувала такої підлості від людини
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Мене принизили на всю країну". Олена Тополя зізналася, як хоче покарати замовника шантажу Олена Тополя (фото: instagram.com/alyoshasinger)
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Олена Тополя прокоментувала розслідування справи про шантаж. Вона зізналася, яке покарання вважає справедливим для того, хто стоїть за злочином.

Про це вона розповіла в коментарі РБК-Україна LIFE.

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Що сказала Тополя про покарання

Артистка наголосила, що досудове розслідування справи про шантаж ще триває, але вже на фінальній стадії. Як відомо, до злочину причетний не лише молодик, якого раніше затримала поліція.

"Є замовник головний", - підкреслила вона.

Олена була шокована мотивами людини, яка вирішила зганьбити її публічно.

"Просто мене принизили на всю країну. Я звичайна людина, як і всі. І так, я довірлива і дуже щира. Я ніколи не шукаю в людях якоїсь підлості, а тим більше такої. Для мене було шоком, тому що я в житті не очікувала, що декому буде дуже цікаво мене осоромити на всю країну. І я знаю, для чого", - зазначила вона.

Тополя дала зрозуміти, що справедливим покаранням буде публічне викриття зловмисника.

"Це дуже гидкі, дуже підлі наміри, які я від цієї людини ніколи не очікувала. Але тепер у мене відкрилися очі, хто це. Найкращим законним покаранням буде просто назвати ім'я публічно. От і все", - зазначила вона.


Що відомо про справу з шантажем

Нагадаємо, у Тополі вимагали 75 тисяч доларів за нерозповсюдження приватного відео, про запис якого вона не знала. Співачка відмовилася виконувати вимоги зловмисників і звернулася до правоохоронців.

Поліція затримала 23-річного чоловіка, якому повідомили про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 КК України (співучасть у вимаганні). Йому загрожує позбавлення волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна.

Раніше Олена вже натякала на причетність "достатньо" публічної людини до організації шантажу. Імена всіх фігурантів вона обіцяла назвати після завершення судового процесу.

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