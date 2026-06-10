"Меня унизили на всю страну". Елена Тополя призналась, как хочет наказать заказчика шантажа

Елена Тополя прокомментировала расследование дела о шантаже. Она призналась, какое наказание считает справедливым для того, кто стоит за преступлением.

Что сказала Тополя о наказании

Артистка отметила, что досудебное расследование дела о шантаже еще продолжается, но уже на финальной стадии. Как известно, к преступлению причастен не только молодой человек, которого ранее задержала полиция.

"Есть заказчик главный", - подчеркнула она.

Елена была шокирована мотивами человека, который решил опозорить ее публично.

"Просто меня унизили на всю страну. Я обычный человек, как и все. И да, я доверчивая и очень искренняя. Я никогда не ищу в людях какой-то подлости, а тем более такой. Для меня было шоком, потому что я в жизни не ожидала, что кое-кому будет очень интересно меня опозорить на всю страну. И я знаю, для чего", - отметила она.

Тополя дала понять, что справедливым наказанием будет публичное разоблачение злоумышленника.

"Это очень мерзкие, очень подлые намерения, которые я от этого человека никогда не ожидала. Но теперь у меня открылись глаза, кто это. Лучшим законным наказанием будет просто назвать имя публично. Вот и все", - отметила она.



Что известно о деле с шантажом

Напомним, у Тополи требовали 75 тысяч долларов за нераспространение частного видео, о записи которого она не знала. Певица отказалась выполнять требования злоумышленников и обратилась к правоохранителям.

Полиция задержала 23-летнего мужчину, которому сообщили о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 189 УК Украины (соучастие в вымогательстве). Ему грозит лишение свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Ранее Елена уже намекала на причастность "достаточно" публичного человека к организации шантажа. Имена всех фигурантов она обещала назвать после завершения судебного процесса.