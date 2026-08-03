"Ми більше не разом": зірка "Жіночого лікаря" оголосила про розлучення

Акторське подружжя Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін, яке зіграло у популярному серіалі "Жіночий лікар. Нове життя", розповіло про завершення своїх стосунків після майже 4 років у шлюбі.

Детальніше про це розповідає РБК-Україна з посиланням на допис в Instagram Хвостової.

Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін розлучаються

За словами акторки, вони з чоловіком уже тривалий час не з'являлися разом, що помітили шанувальники. Саме тому вона вирішила відверто розповісти про завершення їхніх стосунків.

"Прийшов час поділитися нашим спільним рішенням - далі йти різними стежками. Ми прожили це рішення крізь місяці й готові про це сказати", - написала Хвостова.

Вона наголосила, що розставання відбулося мирно, без конфліктів і публічних скандалів.

"Ми розійшлися без ніяких драм, інтриг і розслідувань. І далі працюватимемо разом у проєктах, які маємо, і готові зберігати професіоналізм у майбутніх", - зазначила акторка.

Також Хвостова подякувала колишньому чоловікові за роки, проведені разом.

"Я вдячна за прекрасні дев'ять років разом. Ми прожили маленьке життя, ми зростали, досягали, падали, знову вставали й рухалися вперед. Але зараз час зупинитися і піти своєю дорогою", - поділилася вона.

Акторка зізналася, що рішення про розлучення стало для обох непростим, однак вона залишає цей етап життя з вдячністю та теплими спогадами.

Що відомо про Таїсію Хвостову

Таїсія Хвостова - українська акторка театру і кіно, народилася 5 листопада 1994 року в Сумах. Має освіту перекладачки, а згодом здобула фах акторки у Київському національному університеті культури і мистецтв, де також викладає режисуру та акторську майстерність.

Таїсія Хвостова (фото: instagram.com/taisiya_khvostova)

Широку популярність Хвостовій принесла роль у серіалі "Жіночий лікар. Нове життя". Також вона знімалася у проєктах "Перші ластівки. Залежні", "Черговий лікар", "Виклик", "Лікар Віра" та інших. Крім акторської діяльності, є однією з авторок ідеї комедійного серіалу "Фіцики".

У 2022 році акторка вийшла заміж за актора Ярослава Шахторіна, який молодший за неї на 4 роки. Через рік - 9 вересня 2023 - пара відгуляла пишне весілля у колі найближчих друзів.

У тому ж році вони зіграли закохану пару в популярному серіалі "Жіночий лікар. Нове життя".

Таїсія Хвостова та Ярослав Шахторін на весіллі (фото: instagram.com/taisiya_khvostova)