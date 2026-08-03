"Мы больше не вместе": звезда "Жіночого лікаря" объявила о разводе

Актеры Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин, сыгравшие в популярном сериале "Жіночий лікар. Нове життя", рассказали о завершении своих отношений после почти 4 лет в браке.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram Хвостовой.

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин разводятся

По словам актрисы, они с мужем уже долго не появлялись вместе, что заметили поклонники. Именно поэтому она решила откровенно рассказать о завершении их отношений.

"Пришло время поделиться нашим общим решением - дальше идти разными тропами. Мы прожили это решение сквозь месяцы и готовы об этом сказать", - написала Хвостова.

Она подчеркнула, что расставание произошло мирно, без конфликтов и публичных скандалов.

"Мы разошлись без всяких драм, интриг и расследований. И дальше будем работать вместе в имеющихся проектах и готовы сохранять профессионализм в будущих", - отметила актриса.

Также Хвостова поблагодарила бывшего мужа за годы, проведенные вместе.

"Я благодарна за прекрасные девять лет вместе. Мы прожили маленькую жизнь, мы росли, достигали, падали, снова вставали и двигались вперед. Но сейчас пора остановиться и пойти своей дорогой", - поделилась она.

Актриса призналась, что решение о разводе стало для обоих непростым, однако она покидает этот этап жизни с благодарностью и теплыми воспоминаниями.

Что известно о Таисии Хвостовой

Таисия Хвостова - украинская актриса театра и кино, родилась 5 ноября 1994 года в Сумах. Имеет образование переводчицы, а затем получила профессию актрисы в Киевском национальном университете культуры и искусств, где также преподает режиссуру и актерское мастерство.

Таисия Хвостова (фото: instagram.com/taisiya_khvostova)

Широкую популярность Хвостовой принесла роль в сериале "Жіночий лікар. Нове життя". Также она снималась в проектах "Перші ластівки. Залежні", "Черговий лікар", "Виклик", "Лікар Віра" и других. Кроме актерской деятельности, является одним из авторов идеи комедийного сериала "Фіцики".

В 2022 году актриса вышла замуж за актера Ярослава Шахторина, который младше ее на 4 года. Через год - 9 сентября 2023 - пара сыграла пышную свадьбу в кругу ближайших друзей.

В том же году они сыграли влюбленную пару в популярном сериале "Жіночий лікар. Нове життя".

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин на свадьбе (фото: instagram.com/taisiya_khvostova)