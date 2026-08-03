ua en ru
Вт, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

"Мы больше не вместе": звезда "Жіночого лікаря" объявила о разводе

10:40 03.08.2026 Пн
2 мин
Их давно не видели вместе, и теперь актриса поставила точку в слухах
aimg Катерина Собкова
"Мы больше не вместе": звезда "Жіночого лікаря" объявила о разводе Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин (фото: instagram.com/taisiya_khvostova)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Актеры Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин, сыгравшие в популярном сериале "Жіночий лікар. Нове життя", рассказали о завершении своих отношений после почти 4 лет в браке.

Подробнее об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram Хвостовой.

Таисия Хвостова и Ярослав Шахторин разводятся

По словам актрисы, они с мужем уже долго не появлялись вместе, что заметили поклонники. Именно поэтому она решила откровенно рассказать о завершении их отношений.

"Пришло время поделиться нашим общим решением - дальше идти разными тропами. Мы прожили это решение сквозь месяцы и готовы об этом сказать", - написала Хвостова.

Она подчеркнула, что расставание произошло мирно, без конфликтов и публичных скандалов.

"Мы разошлись без всяких драм, интриг и расследований. И дальше будем работать вместе в имеющихся проектах и готовы сохранять профессионализм в будущих", - отметила актриса.

Также Хвостова поблагодарила бывшего мужа за годы, проведенные вместе.

"Я благодарна за прекрасные девять лет вместе. Мы прожили маленькую жизнь, мы росли, достигали, падали, снова вставали и двигались вперед. Но сейчас пора остановиться и пойти своей дорогой", - поделилась она.

Актриса призналась, что решение о разводе стало для обоих непростым, однако она покидает этот этап жизни с благодарностью и теплыми воспоминаниями.

Что известно о Таисии Хвостовой

Таисия Хвостова - украинская актриса театра и кино, родилась 5 ноября 1994 года в Сумах. Имеет образование переводчицы, а затем получила профессию актрисы в Киевском национальном университете культуры и искусств, где также преподает режиссуру и актерское мастерство.

&quot;Мы больше не вместе&quot;: звезда &quot;Жіночого лікаря&quot; объявила о разводеТаисия Хвостова (фото: instagram.com/taisiya_khvostova)

Широкую популярность Хвостовой принесла роль в сериале "Жіночий лікар. Нове життя". Также она снималась в проектах "Перші ластівки. Залежні", "Черговий лікар", "Виклик", "Лікар Віра" и других. Кроме актерской деятельности, является одним из авторов идеи комедийного сериала "Фіцики".

В 2022 году актриса вышла замуж за актера Ярослава Шахторина, который младше ее на 4 года. Через год - 9 сентября 2023 - пара сыграла пышную свадьбу в кругу ближайших друзей.

В том же году они сыграли влюбленную пару в популярном сериале "Жіночий лікар. Нове життя".

&quot;Мы больше не вместе&quot;: звезда &quot;Жіночого лікаря&quot; объявила о разводеТаисия Хвостова и Ярослав Шахторин на свадьбе (фото: instagram.com/taisiya_khvostova)

Еще больше интересного :

Звезда "Озарка" Джулия Гарнер расстается с мужем после шести лет брака

Елена Тополя впервые раскрыла главную причину, которая подтолкнула ее к разводу.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Звезды шоу-бизнеса Актриса
Новости
КАБы убили двоих детей в Сумах, дроны атаковали Николаев: что известно о ночных ударах
КАБы убили двоих детей в Сумах, дроны атаковали Николаев: что известно о ночных ударах
Аналитика
Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины