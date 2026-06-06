Мірзоян висловився про мобілізацію та допомогу війську: "Буду займатись тим самим"

Арсен Мірзоян розповів про своє ставлення до можливої мобілізації та волонтерську діяльність під час війни. Артист зізнався, скільки разом з дружиною Тонею Матвієнко спрямовує коштів на підтримку війська.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Мірзояна в програмі "Моя історія".

Що сказав Мірзоян про можливість власної мобілізації

Артист не виключає такий сценарій. Водночас він переконаний, що кожна людина повинна виконувати ті завдання, у яких може бути максимально ефективною. У його випадку - це волонтерська діяльність та підтримка бійців.

"Є певна функція, яку на тебе покладуть безпосередньо в строю. Ти маєш бути ефективним в чомусь. Я просто розумію, що якщо потраплю в якийсь конкретний підрозділ, буду займатись тим самим, тільки в рамках підрозділу", - зазначив він.

За його словами, наразі він допомагає багатьом підрозділам, буває з ними на позиціях та дає концерти.

"Музикант на позиціях - це дуже рідкісне явище. Я не знаю, хто ще з музикантів пробував бути на позиціях... Але артист має бути таким, щоб бійці йому вірили", - зазначив він.

Арсен Мірзоян про мобілізацію (фото: instagram.com/arsen_mirzoian)​​​​​​​

Скільки коштів спрямовує на допомогу

Разом з дружиною Тонею Матвієнко вони регулярно закривають запити військових та збирають кошти для різних підрозділів.

За словами виконавця, сьогодні практично кожен його концерт має благодійну складову, а гроші спрямовуються на потреби ЗСУ.

"В середньому мільйон гривень на місяць нам вдається еквівалентно накопичувати, акумулювати, витрачати. Сам дивуюся кожен раз, як нам це вдається, бо середній чек донату падає. Тішуся, що є довіра й ти не опускаєш руки, рухаєшся вперед", - поділився він.

Мірзоян додав, що часто трансформує приватні концерти у допомогу військовим.

"Якщо дзвонить мені впливова людина і каже: "Арсен, в мене день народження, я хотів, щоб ти приїхав там з гітарою". Гонорар ми не обговорюємо, але я йому, наприклад, кажу: "Мені треба пікап". І все", - розповів він.

Арсен дав зрозуміти, що в теперішніх реаліях їхня родина повністю зосереджена на допомозі війську та волонтерстві.

"Це відповідальність публічної особи", - зазначив він.