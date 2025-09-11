ua en ru
Арсен Мірзоян зізнався, за що його сварила Ніна Матвієнко: лише дві причини (відео)

Четвер 11 вересня 2025 17:49
Арсен Мірзоян зізнався, за що його сварила Ніна Матвієнко: лише дві причини (відео) Арсен Мірзоян і Тоня Матвієнко (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Співак Арсен Мірзоян згадав, якими були стосунки з його тещею - артисткою Ніною Матвієнко, яка померла у жовтні 2023 року. Виявилося, вона навіть могла його насварити.

Як повідомляє РБК-Україна, про це Мірзоян розповів в інтерв'ю Аліні Шаманській у програмі "55 за 5", яка виходить в "Ранку у великому місті" на ICTV2.

За що Матвієнко сварила свого зятя

За словами Мірзояна, співачка могла "нагримати" лише з двох причин. І перша - мова.

"За те, що я іноді переходив на російську. Ну бо я ж із Запоріжжя і в мене таке буває", - пояснив артист.

При цьому, зауважив Арсен, Ніна Митрофанівна не кричала. Було достатньо одного її погляду.

"Вона не підвищувала... Вона просто отак подивилась і ти все зрозумів одразу", - пояснив Мірзоян.

А друга причина - побутова. Виявилося, Матвієнко могла сварити зятя, коли той забризкував підлогу під час миття посуду.

Що Мірзоян казав про Ніну Матвієнко

В інтерв'ю РБК-Україна співак вже розповідав, що теща дійсно була проти його шлюбу з Тонею Матвієнко. Але він за це не ображався.

"В принципі, це прогнозовано було. Все починалося з дружби, проти якої ніхто не був. А коли почалося зустрічання, тут, може, я і сам проти був. Ми ж на початку просто товаришували, просто друзі. І я розумів, що треба тримати дистанцію. Ну і врешті-решт не втримались", - пояснив співак.

