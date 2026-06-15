Могилевська показала, як пережила нічний удар по Києву: поруч спала її маленька донька
Українська співачка Наталія Могилевська показала, як пережила ніч під час масованої атаки РФ на Київ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram співачки.
Могилевська показала ніч під вибухи
У ніч проти 15 червня росіяни вкотре масовано атакували Київ ракетами та дронами.
Під час обстрілу Наталія Могилевська опублікувала відео з дому.
На кадрах чути гучні вибухи. Поруч зі співачкою у цей момент спала її молодша донька.
“На жаль, сьогодні це тільки початок… Вже немає ані слів, ані сліз... Тримаймося… P.S. Всі в укриття, у кого є воно”, - написала артистка.
У коментарях підписники запитали артистку, чому вона не перебуває в укритті разом із дітьми.
На це співачка відповіла, що укриття поруч немає - як і в багатьох українців.
Обстріл Києва 15 червня: що відомо
У ніч проти 15 червня російські війська здійснили масований комбінований удар по Києву та області.
Зокрема, у столиці внаслідок атаки постраждала Києво-Печерська лавра. Було зафіксовано займання на території святині, зокрема на даху Успенського собору.
Під ударом опинилася і Київщина. У регіоні пошкоджено будинки у п’яти районах, серед постраждалих є дитина.
Також під час нічної атаки росіяни пошкодили Національну кіностудію імені Олександра Довженка.
Внаслідок пожежі було знищено найбільшу костюмну колекцію України - близько 100 тисяч костюмів та майже три мільйони одиниць одягу.
Загалом цієї ночі окупанти застосували проти України:
- 6 протикорабельних ракет 3М22 “Циркон”;
- 34 балістичні ракети “Іскандер-М”/С-400;
- 30 крилатих ракет Х-101/“Іскандер-К”;
- 611 ударних та імітаційних безпілотників різних типів, зокрема Shahed, “Гербера”, “Італмас”, “Бандероль” та “Пародія”.
Основний удар ворог спрямував по Києву.