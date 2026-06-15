Могилевская показала, как пережила ночной удар по Киеву: рядом спала ее маленькая дочь

Украинская певица Наталья Могилевская показала, как пережила ночь во время массированной атаки РФ на Киев.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram певицы.

Могилевская показала ночь под взрывы

В ночь на 15 июня россияне в очередной раз массированно атаковали Киев ракетами и дронами.

Во время обстрела Наталья Могилевская опубликовала видео из дома.

На кадрах слышны громкие взрывы. Рядом с певицей в этот момент спала ее младшая дочь.

"К сожалению, сегодня это только начало... Уже нет ни слов, ни слез... Держимся... P.S. Все в укрытие, у кого есть оно", - написала артистка.

В комментариях подписчики спросили артистку, почему она не находится в укрытии вместе с детьми.

На это певица ответила, что укрытия рядом нет - как и у многих украинцев.

Обстрел Киева 15 июня: что известно

В ночь на 15 июня российские войска осуществили массированный комбинированный удар по Киеву и области.

В частности, в столице в результате атаки пострадала Киево-Печерская лавра. Было зафиксировано возгорание на территории святыни, в частности на крыше Успенского собора.

Под ударом оказалась и Киевская область. В регионе повреждены дома в пяти районах, среди пострадавших есть ребенок.

Также во время ночной атаки россияне повредили Национальную киностудию имени Александра Довженко.

В результате пожара была уничтожена крупнейшая костюмная коллекция Украины - около 100 тысяч костюмов и почти три миллиона единиц одежды.

Всего этой ночью оккупанты применили против Украины:

6 противокорабельных ракет 3М22 "Циркон";

34 баллистические ракеты "Искандер-М"/С-400;

30 крылатых ракет Х-101/"Искандер-К";

611 ударных и имитационных беспилотников различных типов, в частности Shahed, "Гербера", "Италмас", "Бандероль" и "Пародия".

Основной удар враг направил по Киеву.