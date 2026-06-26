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Наталка Денисенко і Юрій Савранський заручилися: перші фото

19:53 26.06.2026 Пт
2 хв
Вона сказала "Так!" у місці, де колись починалися легенди - і це не випадковість
aimg Катерина Собкова
Наталка Денисенко і Юрій Савранський заручилися: перші фото Денисенко і Савранський заручилися (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
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Українська акторка Наталка Денисенко повідомила про заручини з коханим Юрієм Савранським.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост в Instagram Денисенко

Більше цікавого: Денисенко знову показалася на відпочинку за кордоном із коханим Савранським

Акторка сказала "Так!"

Освідчення відбулося під час відпочинку пари за кордоном.

"Приймаємо вітання з заручинами. Вчора вона йому сказала "так" біля храму Аполлона, де зустрічалися Марк Антоній і Клеопатра", - написала Наталка.

На опублікованих кадрах закохані позують у світлому вбранні на тлі стародавніх руїн, а зірка показує обручку. У коментарях пару вже привітали друзі, колеги та шанувальники.

Денисенко і Савранський заручилися (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Як розвивалися їхні стосунки

Про роман Денисенко та Савранського заговорили ще на тлі розлучення акторки з Андрієм Федінчиком, про яке стало відомо навесні 2025 року. Згодом колишній чоловік артистки публічно натякав, що нові стосунки могли початися ще до завершення їхнього шлюбу, однак сама Денисенко це заперечувала.

Тривалий час Денисенко та Савранський не коментували чутки. Лише наприкінці 2025 року вони перестали приховувати свої почуття, а згодом уперше розповіли, чому не поспішали робити роман публічним. За словами акторки, спочатку вона не була впевнена у своїх почуттях, однак згодом Савранський довів серйозність своїх намірів.

У березні цього року Савранський заявляв, що про весілля говорити ще зарано, хоча наголошував, що вони з Наталкою не мають сумнівів у своїх почуттях і просто насолоджуються стосунками.

Денисенко і Савранський заручилися (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

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