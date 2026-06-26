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Наталка Денисенко и Юрий Савранский обручились: первые фото

19:53 26.06.2026 Пт
2 мин
Она сказала "Да!" в месте, где когда-то начинались легенды - и это не случайность
aimg Катерина Собкова
Наталка Денисенко и Юрий Савранский обручились: первые фото Денисенко и Савранский обручились (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
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Украинская актриса Наталка Денисенко сообщила о помолвке с любимым Юрием Савранским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост в Instagram Денисенко.

Больше интересного: Денисенко снова показалась на отдыхе за границей с любимым Савранским

Актриса сказала "Да!"

Признание состоялось во время отдыха пары за границей.

"Принимаем поздравление с помолвкой. Вчера она ему сказала "да" у храма Аполлона, где встречались Марк Антоний и Клеопатра", - написала Наталка.

На опубликованных кадрах влюбленные позируют в светлых одеждах на фоне древних руин, а звезда показывает кольцо. В комментариях пару уже поздравили друзья, коллеги и поклонники.

Денисенко и Савранский обручились (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Как развивались их отношения

О романе Денисенко и Савранского заговорили еще на фоне развода актрисы с Андреем Фединчиком, о котором стало известно весной 2025 года. Впоследствии бывший муж артистки публично намекал, что новые отношения могли начаться еще до завершения их брака, однако Денисенко это отрицала.

Длительное время Денисенко и Савранский не комментировали слухи. Только в конце 2025 года они перестали скрывать свои чувства, а затем впервые рассказали, почему не спешили делать роман публичным. По словам актрисы, поначалу она не была уверена в своих чувствах, однако впоследствии Савранский доказал серьезность своих намерений.

В марте этого года Савранский заявлял, что о свадьбе говорить еще рано, хотя подчеркивал, что они с Наталкой не сомневаются в своих чувствах и просто наслаждаются отношениями.

Денисенко и Савранский обручились (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

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