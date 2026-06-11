"Не по-чоловічому": Тополя вперше пояснив, чому не відповідав на закиди про зради у шлюбі

Після розлучення Тараса та Олени Тополі в мережі почали активно обговорювати причини їхнього розриву. Серед численних припущень з'явилися й чутки про можливі зради, а також версії про те, що новина про розлучення нібито була частиною піар-кампанії. Вперше співак вирішив прокоментувати ці розмови та пояснив, чому тривалий час зберігав мовчання.

Закиди про зради

Під час розмови із ведучою музикант зізнався, що після оголошення про розлучення став об'єктом хвилі критики та різноманітних звинувачень. За його словами, у мережі поширювалися історії про вчинки та риси характеру, які не мають нічого спільного ані з ним, ані з реальністю.

"Персонально по мені неслась спрямована така інформаційна кампанія. Як по методичці. Мені аж смішно було через різноманітні тези про якісь мої вчинки, яких я не робив, про якісь мої риси характеру. Все вкидалось, розкручувалося, якісь психологині робили мої портрети там і ще. Ну отаке все неслося", - розповів детальніше співак.

Тарас і Олена Тополі (фото: https://www.instagram.com/tarastopolia

Чому співак зберігав мовчання

Тополя пояснив, що свідомо не вступав у публічні суперечки та не намагався спростовувати кожну чутку окремо. Артист переконаний, що правда з часом стане очевидною без додаткових пояснень.

"Це було б не по-чоловічому. Щось коментувати, виносити на загал, намагатися виправдатися якось. Це не в моїх принципах. Мені простіше спокійно, виважено пройти крізь все, а час розставить все на свої місця", - додав музикант, підкресливши, що найменше в той момент переживав за своє майбутнє, а більше думав про вплив всього цього негативу на його команду. Адже гурт "Антитіла" активно готувався тоді до великого туру.



Що відомо про розлучення та які чутки з'явилися після нього

Тарас і Олена Тополі повідомили про розлучення наприкінці 2025 року після 12 років шлюбу. Колишнє подружжя наголосило, що це було спільне та обдумане рішення, а також заявило про намір і надалі разом дбати про трьох дітей.

Однак після цієї новини в соцмережах почали активно обговорювати можливі причини розриву. Частина користувачів припускала, що до розриву могли призвести зради, інші ж висловлювали думку, що оголошення про припинення стосунків було пов'язане з бажанням привернути увагу до творчих проєктів.

Сам музикант ці версії не підтверджував і тривалий час зберігав мовчання.