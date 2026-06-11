"Не по-мужски": Тополя впервые объяснил, почему не отвечал на упреки об изменах в браке

После развода Тараса и Елены Тополи в сети начали активно обсуждать причины их разрыва. Среди многочисленных предположений появились и слухи о возможных изменах, а также версии о том, что новость о разводе якобы была частью пиар-кампании. Впервые певец решил прокомментировать эти разговоры и объяснил, почему долгое время хранил молчание.

Упреки об изменах

Во время разговора с ведущей музыкант признался, что после объявления о разводе стал объектом волны критики и различных обвинений. По его словам, в сети распространялись истории о поступках и чертах характера, которые не имеют ничего общего ни с ним, ни с реальностью.

"Персонально по мне неслась направленная такая информационная кампания. Как по методичке. Мне даже смешно было из-за различных тезисов о каких-то моих поступках, которых я не делал, о каких-то моих чертах характера. Все вбрасывалось, раскручивалось, какие-то психологи делали мои портреты там и еще. Ну вот такое все неслось", - рассказал подробнее певец.

Тарас и Елена Тополи (фото: https://www.instagram.com/tarastopolia

Почему певец хранил молчание

Тополя объяснил, что сознательно не вступал в публичные споры и не пытался опровергать каждый слух отдельно. Артист убежден, что правда со временем станет очевидной без дополнительных объяснений.

"Это было бы не по-мужски. Что-то комментировать, выносить на всеобщее обозрение, пытаться оправдаться как-то. Это не в моих принципах. Мне проще спокойно, взвешенно пройти сквозь все, а время расставит все на свои места", - добавил музыкант, подчеркнув, что меньше всего в тот момент переживал за свое будущее, а больше думал о влиянии всего этого негатива на его команду. Ведь группа "Антитіла" активно готовилась тогда к большому туру.



Что известно о разводе и какие слухи появились после него

Тарас и Елена Тополи сообщили о разводе в конце 2025 года после 12 лет брака. Бывшие супруги отметили, что это было совместное и обдуманное решение, а также заявили о намерении и в дальнейшем вместе заботиться о трех детях.

Однако после этой новости в соцсетях начали активно обсуждать возможные причины разрыва. Часть пользователей предполагала, что к разрыву могли привести измены, другие же высказывали мнение, что объявление о прекращении отношений было связано с желанием привлечь внимание к творческим проектам.

Сам музыкант эти версии не подтверждал и долгое время хранил молчание.