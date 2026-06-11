ua en ru
Чт, 11 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

"Не по-мужски": Тополя впервые объяснил, почему не отвечал на упреки об изменах в браке

19:01 11.06.2026 Чт
3 мин
Певец сдержанно игнорировал все слухи, которые "неслись" после расставания с женой Еленой
aimg Наталия Крижановская
"Не по-мужски": Тополя впервые объяснил, почему не отвечал на упреки об изменах в браке Тарас Тополя (фото: instagram.com/tarastopolia)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

После развода Тараса и Елены Тополи в сети начали активно обсуждать причины их разрыва. Среди многочисленных предположений появились и слухи о возможных изменах, а также версии о том, что новость о разводе якобы была частью пиар-кампании. Впервые певец решил прокомментировать эти разговоры и объяснил, почему долгое время хранил молчание.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на проект Марички Падалко "Розмови".

Больше интересного: Тарас Тополя высказался о причинах развода с женой

Упреки об изменах

Во время разговора с ведущей музыкант признался, что после объявления о разводе стал объектом волны критики и различных обвинений. По его словам, в сети распространялись истории о поступках и чертах характера, которые не имеют ничего общего ни с ним, ни с реальностью.

"Персонально по мне неслась направленная такая информационная кампания. Как по методичке. Мне даже смешно было из-за различных тезисов о каких-то моих поступках, которых я не делал, о каких-то моих чертах характера. Все вбрасывалось, раскручивалось, какие-то психологи делали мои портреты там и еще. Ну вот такое все неслось", - рассказал подробнее певец.

&quot;Не по-мужски&quot;: Тополя впервые объяснил, почему не отвечал на упреки об изменах в бракеТарас и Елена Тополи (фото: https://www.instagram.com/tarastopolia

Почему певец хранил молчание

Тополя объяснил, что сознательно не вступал в публичные споры и не пытался опровергать каждый слух отдельно. Артист убежден, что правда со временем станет очевидной без дополнительных объяснений.

"Это было бы не по-мужски. Что-то комментировать, выносить на всеобщее обозрение, пытаться оправдаться как-то. Это не в моих принципах. Мне проще спокойно, взвешенно пройти сквозь все, а время расставит все на свои места", - добавил музыкант, подчеркнув, что меньше всего в тот момент переживал за свое будущее, а больше думал о влиянии всего этого негатива на его команду. Ведь группа "Антитіла" активно готовилась тогда к большому туру.


Что известно о разводе и какие слухи появились после него

Тарас и Елена Тополи сообщили о разводе в конце 2025 года после 12 лет брака. Бывшие супруги отметили, что это было совместное и обдуманное решение, а также заявили о намерении и в дальнейшем вместе заботиться о трех детях.

Однако после этой новости в соцсетях начали активно обсуждать возможные причины разрыва. Часть пользователей предполагала, что к разрыву могли привести измены, другие же высказывали мнение, что объявление о прекращении отношений было связано с желанием привлечь внимание к творческим проектам.

Сам музыкант эти версии не подтверждал и долгое время хранил молчание.

Больше интересного:

Тарас Тополя признался, как объяснил детям факт развода

Лидер группы "Антитела" откровенно рассказал о жизни после расторжения брака

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Тарас Тополя Новости шоу-бизнеса Антитіла Шоу-бизнес Звезды шоу-бизнеса Развод Звёзды
Новости
Грозы, ливни и местами похолодание до +11: погода в Украине 12 июня резко изменится
Грозы, ливни и местами похолодание до +11: погода в Украине 12 июня резко изменится
Аналитика
Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват
Ирина Костюченкокорреспондентка раздела "Бизнес" Битва за полки. Почему Украина наращивает импорт продуктов и кто в этом виноват