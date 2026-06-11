"Не по-чоловічому": Тополя вперше пояснив, чому не відповідав на закиди про зради у шлюбі

Закиди про зради

Під час розмови із ведучою музикант зізнався, що після оголошення про розлучення став об'єктом хвилі критики та різноманітних звинувачень. За його словами, у мережі поширювалися історії про вчинки та риси характеру, які не мають нічого спільного ані з ним, ані з реальністю.

"Персонально по мені неслась спрямована така інформаційна кампанія. Як по методичці. Мені аж смішно було через різноманітні тези про якісь мої вчинки, яких я не робив, про якісь мої риси характеру. Все вкидалось, розкручувалося, якісь психологині робили мої портрети там і ще. Ну отаке все неслося", - розповів детальніше співак.

Тарас і Олена Тополі (фото: https://www.instagram.com/tarastopolia

Чому співак зберігав мовчання

Тополя пояснив, що свідомо не вступав у публічні суперечки та не намагався спростовувати кожну чутку окремо. Артист переконаний, що правда з часом стане очевидною без додаткових пояснень.

"Це було б не по-чоловічому. Щось коментувати, виносити на загал, намагатися виправдатися якось. Це не в моїх принципах. Мені простіше спокійно, виважено пройти крізь все, а час розставить все на свої місця", - додав музикант, підкресливши, що найменше в той момент переживав за своє майбутнє, а більше думав про вплив всього цього негативу на його команду. Адже гурт "Антитіла" активно готувався тоді до великого туру.



Що відомо про розлучення та які чутки з'явилися після нього

Тарас і Олена Тополі повідомили про розлучення наприкінці 2025 року після 12 років шлюбу. Колишнє подружжя наголосило, що це було спільне та обдумане рішення, а також заявило про намір і надалі разом дбати про трьох дітей.

Однак після цієї новини в соцмережах почали активно обговорювати можливі причини розриву. Частина користувачів припускала, що до розриву могли призвести зради, інші ж висловлювали думку, що оголошення про припинення стосунків було пов'язане з бажанням привернути увагу до творчих проєктів.

Сам музикант ці версії не підтверджував і тривалий час зберігав мовчання.