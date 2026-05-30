"Не такі вже і друзі": Огнєвіч ледь не зірвала зйомки через нечесний вчинок Решетника

Відома українська співачка Злата Огнєвіч ледь не зірвала зйомки шоу "Вгадай мелодію" через провокативну поведінку свого опонента Григорія Решетника. Артистка образилася і заявила, що хоче покинути знімальний майданчик.

Суть конфлікту

Усе почалося під час музичного конкурсу, де учасники мали вгадувати пісні. Злата першою впізнала композицію та почала озвучувати правильну відповідь. Однак Решетник, який був іншим учасником шоу, буквально на ходу перехопив її варіант і швидко назвав його своїм.

Такий хід подій явно не сподобався співачці. Огнєвіч одразу заявила, що це було нечесно, а потім емоційно повідомила, що після такого ставлення взагалі не бачить сенсу продовжувати гру.

Попри те, що все виглядало, на перший погляд, доволі гумористично і частина присутніх сприйняла ситуацію як жарт, співачка чітко дала зрозуміти, що справді залишилася незадоволеною вчинком колеги.

Злата Огневіч на шоу "Вгадай мелодію" (скріншот)

"Розрядка" ситуації

Артистка демонстративно рушила за лаштунки, заявивши, що йде зі зйомок.

"Ні! Це неправильно! Я покидаю шоу. Все!" - заявила зірка і швидким кроком пішла зі знімального майданчика.

Однак далеко втекти їй не дали. Ведучий DZIDZIO (Михайло Хома) швидко наздогнав артистку, підхопив її на руки та буквально повернув назад у кадр під сміх і оплески присутніх, додатково "насипавши" Златі декілька компліментів, аби розрядити обстановку. Він зазначив, що не варто ображатися на Григорія, підкресливши, що зірки давно товаришують.

"Ви ж друзі!" - наголосив Хома.

На що співачка образливо зауважила, що їй так не здається.

"Не такі вже і друзі, як виявляється!" - відповіла вона.

Після повернення Огнєвіч продовжила брати участь у шоу, але вже поводилася значно обережніше. Якщо раніше вона активно підказувала відповіді та першою вигукувала свої версії, то після інциденту вирішила змінити тактику.

Зірка жартома зазначила, що вже має досвід гри з "нечесними суперниками", тому більше не збирається допомагати іншим учасникам. Відтоді вона тримала свої здогадки при собі та не поспішала озвучувати відповіді раніше за інших.



Попри емоційний момент, конфлікт завершився без серйозних наслідків. Проте глядачі одразу звернули увагу на реакцію співачки, адже її обурення виглядало цілком щирим і стало одним із найяскравіших епізодів випуску.