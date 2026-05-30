"Не такие уж и друзья": Огневич едва не сорвала съемки из-за нечестного поступка Решетника

Известная украинская певица Злата Огневич едва не сорвала съемки шоу "Вгадай мелодію" из-за провокационного поведения своего оппонента Григория Решетника. Артистка обиделась и заявила, что хочет покинуть съемочную площадку.

Суть конфликта

Все началось во время музыкального конкурса, где участники должны были угадывать песни. Злата первой узнала композицию и начала озвучивать правильный ответ. Однако Решетник, который был другим участником шоу, буквально на ходу перехватил ее вариант и быстро назвал его своим.

Такой ход событий явно не понравился певице. Огневич сразу заявила, что это было нечестно, а потом эмоционально сообщила, что после такого отношения вообще не видит смысла продолжать игру.

Несмотря на то, что все выглядело, на первый взгляд, довольно юмористически и часть присутствующих восприняла ситуацию как шутку, певица четко дала понять, что действительно осталась недовольна поступком коллеги.

Злата Огневич на шоу "Угадай мелодию" (скриншот)

"Разрядка" ситуации

Артистка демонстративно двинулась за кулисы, заявив, что уходит со съемок.

"Нет! Это неправильно! Я покидаю шоу. Все!" - заявила звезда и быстрым шагом ушла со съемочной площадки.

Однако далеко убежать ей не дали. Ведущий DZIDZIO (Михаил Хома) быстро догнал артистку, подхватил ее на руки и буквально вернул обратно в кадр под смех и аплодисменты присутствующих, дополнительно "насыпав" Злате несколько комплиментов, чтобы разрядить обстановку. Он отметил, что не стоит обижаться на Григория, подчеркнув, что звезды давно дружат.

"Вы же друзья!" - подчеркнул Хома.

На что певица обиженно заметила, что ей так не кажется.

"Не такие уж и друзья, как оказывается!" - ответила она.

После возвращения Огневич продолжила участвовать в шоу, но уже вела себя значительно осторожнее. Если раньше она активно подсказывала ответы и первой выкрикивала свои версии, то после инцидента решила изменить тактику.

Звезда в шутку отметила, что уже имеет опыт игры с "нечестными соперниками", поэтому больше не собирается помогать другим участникам. С тех пор она держала свои догадки при себе и не спешила озвучивать ответы раньше других.

Несмотря на эмоциональный момент, конфликт завершился без серьезных последствий. Однако зрители сразу обратили внимание на реакцию певицы, ведь ее возмущение выглядело вполне искренним и стало одним из самых ярких эпизодов выпуска.