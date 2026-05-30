ua en ru
Сб, 30 мая Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Шоу бизнес »

"Не такие уж и друзья": Огневич едва не сорвала съемки из-за нечестного поступка Решетника

11:31 30.05.2026 Сб
3 мин
Звезда искренне расстроилась и готова была покинуть шоу
Крижанівська Наталя
"Не такие уж и друзья": Огневич едва не сорвала съемки из-за нечестного поступка Решетника Злата Огневич (фото: instagram.com/zlata.ognevich)
Будь в курсе, а не в шоке! Добавь содержание своей ленте вместе с РБК-Украина в Google

Известная украинская певица Злата Огневич едва не сорвала съемки шоу "Вгадай мелодію" из-за провокационного поведения своего оппонента Григория Решетника. Артистка обиделась и заявила, что хочет покинуть съемочную площадку.

Об инциденте более подробно расскажет РБК-Украина.

Больше интересного: Злата Огневич показала весенний образ в стиле бохо

Суть конфликта

Все началось во время музыкального конкурса, где участники должны были угадывать песни. Злата первой узнала композицию и начала озвучивать правильный ответ. Однако Решетник, который был другим участником шоу, буквально на ходу перехватил ее вариант и быстро назвал его своим.

Такой ход событий явно не понравился певице. Огневич сразу заявила, что это было нечестно, а потом эмоционально сообщила, что после такого отношения вообще не видит смысла продолжать игру.

Несмотря на то, что все выглядело, на первый взгляд, довольно юмористически и часть присутствующих восприняла ситуацию как шутку, певица четко дала понять, что действительно осталась недовольна поступком коллеги.

&quot;Не такие уж и друзья&quot;: Огневич едва не сорвала съемки из-за нечестного поступка РешетникаЗлата Огневич на шоу "Угадай мелодию" (скриншот)

"Разрядка" ситуации

Артистка демонстративно двинулась за кулисы, заявив, что уходит со съемок.

"Нет! Это неправильно! Я покидаю шоу. Все!" - заявила звезда и быстрым шагом ушла со съемочной площадки.

Однако далеко убежать ей не дали. Ведущий DZIDZIO (Михаил Хома) быстро догнал артистку, подхватил ее на руки и буквально вернул обратно в кадр под смех и аплодисменты присутствующих, дополнительно "насыпав" Злате несколько комплиментов, чтобы разрядить обстановку. Он отметил, что не стоит обижаться на Григория, подчеркнув, что звезды давно дружат.

"Вы же друзья!" - подчеркнул Хома.

На что певица обиженно заметила, что ей так не кажется.

"Не такие уж и друзья, как оказывается!" - ответила она.

После возвращения Огневич продолжила участвовать в шоу, но уже вела себя значительно осторожнее. Если раньше она активно подсказывала ответы и первой выкрикивала свои версии, то после инцидента решила изменить тактику.

Звезда в шутку отметила, что уже имеет опыт игры с "нечестными соперниками", поэтому больше не собирается помогать другим участникам. С тех пор она держала свои догадки при себе и не спешила озвучивать ответы раньше других.

Несмотря на эмоциональный момент, конфликт завершился без серьезных последствий. Однако зрители сразу обратили внимание на реакцию певицы, ведь ее возмущение выглядело вполне искренним и стало одним из самых ярких эпизодов выпуска.

Еще больше интересного

Огневич высказалась о конфликте с Ефросининой и Поляковой

Усики, Решетники, Мирошниченко и другие звездные пары, которые возвращают веру в любовь

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Новости шоу-бизнеса Злата Огневич Шоу-бизнес Звезды шоу-бизнеса Певцы Звёзды
Новости
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Дроны уничтожили "Искандер" и два Ту-142 в Таганроге
Аналитика
"Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "Самому маленькому пациенту было два часа". Как работает уникальный детский кардиоцентр в Киеве