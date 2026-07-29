"Неідеальна мама": Катя Осадча розкрила головні секрети, які рятують її на відпочинку з дітьми

Катерина Осадча зізналася, що відпочинок із дітьми далеко не завжди схожий на ту саму ідеальну картинку з соцмереж. Замість спокійного читання книжки біля моря на маму чекають розваги, годування, покупки та постійні дитячі прохання. Проте телеведуча точно знає, як організувати сімейну відпустку так, щоб знайти час і для себе.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на допис зі сторінки зірки в Instagram .

Відпочинок із дітьми - це не зовсім відпочинок

За словами телеведучої, багато батьків мріють вивезти дітей на море чи хоча б за місто, щоб усі разом добре провести час. Але часто дорослі уявляють такий відпочинок зовсім не так, як він виглядає насправді.

Катя зізналася, що мама у відпустці нерідко перетворюється на справжнього аніматора, який постійно має вигадувати, чим зайняти дітей.

"Всі батьки, чиї діти живуть в Україні, прагнуть всіма силами відвезти дитину на море, річку, за місто, хоч куди. І ми собі уявляємо, батьки, що ми лягаємо, відкриваємо книжку, читаємо і відпочиваємо. Але ні. Ми 24/7 обслуговуємо бажання дітей. Мама - аніматор, мама - вигадай розвагу, мама - купи, мама - приготуй, мама - погодуй, мама - розваж, і все це - ти сама. А коли відпочити мамі?" - риторично поцікавилася Осадча.

Неідеальність - запорука відпочинку

Власний спосіб знайти баланс Катерина називає досить простим. Вона радить мамам не намагатися дотримуватися суворого режиму під час відпустки та дозволяти собі трохи більше, ніж у звичайному житті.

Осадча переконана: іноді можна довше поспати, дозволити дітям з'їсти щось не дуже корисне або просто зайвих пів години погратися разом. А ще - не відмовлятися від допомоги, якщо хтось її пропонує.

"Бути неідеальною мамою - це запорука хоч якогось відпочинку, для мене особисто. Не жити за графіком, спати трохи довше, дозволити їсти щось некорисне, пів години більше посидіти і погратися, і ще не відмовлятися від допомоги", - пояснила телеведуча.

Вона також нагадала, що відпочинок із дітьми - це час, який хочеться запам'ятати. Тому, на думку Каті, не варто намагатися все контролювати й робити ідеально.

"Якщо є кому допомогти - нехай допомагають. Дійсно цей час будемо запам'ятовувати, будемо радіти, передивлятися фотографії в телефоні, які вони були маленькі, як вони билися на пляжі", - додала вона.

Що відомо про родину Осадчої

Катерина Осадча виховує трьох синів. Її старший син Ілля народився 2002 року в першому шлюбі телеведучої з Олегом Поліщуком. Зараз йому вже 23 роки, він дорослий і живе власним життям.

Вже пізніше, 2017 року, Осадча вийшла заміж за телеведучого та актора Юрія Горбунова. У подружжя двоє спільних дітей - сини Іван і Данило. Старший хлопчик народився 2017-го, а молодший - у 2021-го року.