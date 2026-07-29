"Неидеальная мама": Катя Осадчая раскрыла главные секреты, которые спасают ее на отдыхе с детьми

Екатерина Осадчая призналась, что отдых с детьми далеко не всегда похож на ту же идеальную картинку из соцсетей. Вместо спокойного чтения книги у моря маму ждут развлечения, кормления, покупки и постоянные детские просьбы. Однако телеведущая точно знает, как организовать семейный отпуск так, чтобы найти время и для себя.

Об этом РБК-Украина рассказывает со ссылкой на сообщение со страницы звезды в Instagram .

Отдых с детьми - это не совсем отдых

По словам телеведущей, многие родители мечтают вывезти детей на море или хотя бы за город, чтобы все вместе хорошо провести время. Но часто взрослые представляют такой отдых совсем не так, как он выглядит на самом деле.

Катя призналась, что мама в отпуске нередко превращается в настоящего аниматора, который должен придумывать, чем занять детей.

"Все родители, чьи дети живут в Украине, стремятся всеми силами отвезти ребенка на море, реку, за город, хоть куда. И мы себе представляем, родители, что мы ложимся, открываем книгу, читаем и отдыхаем. Но нет. Мы 24/7 обслуживаем желание детей. Мама - аниматор, мама - приготовь, мама - покорми, мама - развлеки, и все это - ты сама. А когжа же отдохнуть маме?" - риторически поинтересовалась Осадчая.

Неидеальность - залог отдыха

Собственный способ найти баланс Екатерина называет достаточно простым. Она советует мамам не пытаться соблюдать строгий режим во время отпуска и позволять себе немного больше, чем в обычной жизни.

Осадчая убеждена: иногда можно дольше поспать, позволить детям съесть что-то не очень полезное или просто лишние полчаса поиграть вместе. А еще - не отказываться от помощи, если кто-то ее предлагает.

"Быть неидеальной мамой - это залог любого отдыха, для меня лично. Не жить по графику, спать немного дольше, позволить есть что-то бесполезное, пол часа больше посидеть и поиграть, и еще не отказываться от помощи", - пояснила телеведущая.

Она также напомнила, что отдых с детьми - это время, которое хочется запомнить. Потому, по мнению Кати, не стоит пытаться все контролировать и делать идеально.

"Если есть кому помочь - пусть помогают. Действительно это время будем запоминать, будем радоваться, пересматривать фотографии в телефоне, какие они были маленькие, как они бились на пляже", - добавила она.

Что известно о семье Осадчей

Екатерина Осадчая воспитывает троих сыновей. Ее старший сын Илья родился в 2002 году в первом браке телеведущей с Олегом Полищуком. Сейчас ему уже 23 года, он взрослый и живет своей жизнью.

Уже позже, в 2017 году, Осадчая вышла замуж за телеведущего и актера Юрия Горбунова. У супругов двое общих детей - сыновья Иван и Даниил. Старший мальчик родился в 2017 году, а младший - в 2021 году.