"Немає її номера". Кум Каменських зробив несподіване зізнання про їхні стосунки

Співак і продюсер Геннадій Вітер, який є кумом Насті Каменських, розповів, чи підтримує з нею зв'язок під час повномасштабної війни. Він прокоментував повернення дуету Потапа та Насті та поділився ставленням до скандальних артистів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар продюсера YouTube-проєкту "Тур зірками".

Що сказав Вітер про Каменських та Потапа

За словами артиста, тема куми для нього є особливою та болючою. Він не приховує негативне ставлення до возз'єднання дуету з Потапом.

"Це моя родичка, це моя кума, я дуже поважаю її. Дуже її люблю і мені дуже подобається, що вона робить. Вона видає круту енергію. Але те, що стосується якраз оцього з'єднання дуету, то в мене насправді дуже таке несприятливе враження до цієї ситуації", - зазначив він.

Геннадій не підтримує вибір Насті продовжувати співати російською, але не засуджує.

"Я хочу, щоб наші люди обрали сторону. Не буду казати, що вона неправильно робить, що співає російською. Це її вибір. Мені він не подобається, і я про це кажу відверто", - сказав він.

Вітер про Потапа та Настю (фото: instagram.com.kamenskux)

Водночас він підкреслив, що може пробачити Каменських, але не Потапа.

"Мені не подобається його позиція. Він продовжує співпрацювати з російськими виконавцями і писати там далі музику. Він розмовляє російською мовою, він не висловлює там якоїсь інформації, подяки або підтримки Україні", - зазначив він.

Окремо Геннадій припустув, що стало головною причиною повернення дуету.

"Мабуть, це просто бажання заробити якусь копійку, бо ми розуміємо, що коли ти був в Україні, ти був зіркою, тебе поважали, тебе запрошували і в тебе завжди була копійка. Зараз цього немає", - зазначив він.

Геннадій Вітер (фото: instagram.com/genaviter_official)

Як з'ясувалося, куми підтримують зв'язок дуже рідко. Ба більше, у Геннадія навіть немає нового номеру артистки.

"Я готовий і радий чути її, але вона змінила номер телефону. Я скажу правду, у мене нового номера просто немає", - підкреслив він.

Що відомо про повернення Потапа та Насті

У травні артисти, які переїхали жити за кордон, російською мовою повідомили про повернення дуету. Ця заява відбулася невдовзі після оголошення про розрив.

Після цього вони вже встигли дати кілька концертів зі старими хітами. В мережі активно обговорювати шалену суму гонорару.

Музичну діяльність дует припинив ще у 2017 році, а потім у 2019-му Потап і Настя одружилися.