"На неї немає запитів": Геннадій Вітер відповів співачці СолоХа після її гучних звинувачень

Продюсер проєкту "Музична платформа" Геннадій Вітер відреагував на заяви співачки СолоХи , яка звинуватила його у вимаганні грошей за участь у концерті.

Про це він розповів у коментарі РБК-Україна .

Що заявила СолоХа

Раніше співачка СолоХа публічно розповіла, чому, за її словами, не виступає на "Музичній платформі".

Артистка заявила, що після одного з її виступів понад рік тому головний продюсер проєкту нібито вимагав у неї гроші.

"Головний продюсер "Музичної платформи" Геннадій Вітер вимагає гроші з артистів. Я зараз говорю саме про себе: з мене вимагали гроші. А я вважаю, що артист не повинен платити за участь у цьому", - сказала виконавиця.

За словами зірки, йшлося приблизно про 5 тисяч доларів. Вона також стверджувала, що після відмови платити її номер нібито вирізали з ефіру.

СолоХа додала, що пізніше намагалася особисто поговорити з Вітером, однак, за її словами, розмови не відбулося.

Геннадій Вітер їй відповів

У відповідь Геннадій Вітер заявив, що "Музична платформа" є комерційним проєктом, який не фінансується державою чи телеканалами.

"Проєкт "Музична платформа" є комерційним. Ми не належимо державі. Нас не фінансують телеканали. Ми збираємо гроші самі", - сказав він.

За словами продюсера, інвесторами проєкту фактично є глядачі, які купують квитки, а також артисти, на чиї імена є попит.

"Хто виступає інвестором цього проєкту? Глядач, який за свої кошти купує квитки на імена артистів. Артисти, на чиї імена готовий глядач купити саме ці квитки. Вибачте, але на співачку СолоХу у нас запитів немає", - заявив співак.

Він додав, що це, на його думку, не обов’язково є проблемою самої артистки, однак вважає, що їй варто більше зосередитися на творчості.

"Треба займатися творчістю, і тоді обов’язково свій глядач з’явиться", - сказав продюсер.

Геннадій підтвердив, що неприємний інцидент зі співачкою справді був.

За його словами, номер СолоХи було відзнято, однак ситуація ускладнилася через нібито скасовані комерційні домовленості зі спонсорами.

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

"Номер співачки СолоХи був відзнятий. У нас були комерційні домовленості саме по спонсорах. Але в день концерту саме ці домовленості чомусь були скасовані", - пояснив він.

За словами Вітера, після цього між ним та артисткою виникла напружена комунікація.

"Протягом декількох днів співачка СолоХа насправді влаштовувала мені якісь пастки, істерики, все що завгодно. Але останньою крапкою був момент, коли мене набрав її чоловік", - сказав продюсер.

Він стверджує, що саме після цього команда ухвалила рішення більше не співпрацювати зі співачкою.

"Після цього командою було вирішено: зі співачкою СолоХою ми не працюємо і номер в ефір не видаємо", - заявив він.

"Ми даємо майданчик молодим іменам"

Продюсер також наголосив, що "Музична платформа" відкрита до нових артистів, однак, за його словами, для участі важливими є або сильна пісня, або яскрава харизма виконавця.

"На майданчику "Музичної платформи" завжди дуже багато артистів. Дуже багато нових молодих імен. І ми з радістю будемо давати майданчик цим іменам. Бо або дуже крута пісня, або дуже харизматичний артист", - сказав Геннадій.

Геннадій Вітер (фото: instagram.com/genaviter_official)

Водночас він зазначив, що на проєкті також часто з’являються відомі українські артисти.

"У нас дуже часто з’являються наші метри. І це не про комерцію. Це головне - про підтримку саме цих людей і цієї музики", - додав він.

Коментуючи звинувачення артистки, Геннадій Вітер заявив, що не знає хітів СолоХи, однак, за його словами, вона "любить конфліктувати".

"Якщо ти талановита людина, то ти не будеш шукати привиди скандалів. Я не знаю насправді хітів співачки СолоХи, але знаю завжди, що ця людина любить конфліктувати. Це, вибачте, ваш вибір", - сказав продюсер.

Наприкінці звернення Вітер анонсував майбутній концерт "Музичної платформи" та інтригуюче прокоментував можливу присутність СолоХи.

"26 червня “Музична платформа” на V’YAVA Garden. Приходьте і побачите, а буде там співачка СолоХа чи ні", - підсумував він.