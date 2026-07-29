"Неймовірно боляче": Том Круз відреагував на рішення доньки щодо офіційної зміни прізвища

Том Круз відреагував на зміну прізвища своєї доньки Сурі , про яку стало відомо напередодні. 64-річний актор дуже болісно сприйняв рішення 20-річної дівчини. Тепер у документах вона значиться як Сурі Ноель - із другим ім'ям своєї мами Кеті Голмс.

Реакція актора

64-річний Том Круз, за словами інсайдерів, близьких до актора, був глибоко засмучений, коли дізнався про остаточну зміну імені доньки. Попри те, що Сурі вже доросла і має повне право самостійно вирішувати, як її звати, для зіркового батька ця ситуація виявилася емоційно складною.

"Том глибоко засмучений і спустошений. Він розуміє, що Сурі вже доросла і приймає власні рішення, але бачити, як його прізвище зникає з її документів, неймовірно боляче для нього. Він сподівається, що колись вони зможуть відновити стосунки, але зараз його серце розбите", - розповіло джерело з оточення актора.

Рішення про відмову

Сурі, яка зараз навчається в Університеті Карнегі-Меллон у Пенсільванії, зареєструвалася для участі у виборах за новим місцем проживання саме як Сурі Ноель. Оскільки законодавство штату передбачає використання юридичного імені, це стало підтвердженням того, що дівчина офіційно змінила документи.

Для самої Сурі це рішення може бути пов'язане не лише з бажанням вшанувати маму, яка фактично самостійно виховувала її після розлучення з Крузом у 2012 році. Відмова від відомого прізвища також може допомогти дівчині дистанціюватися від надмірної уваги преси та папараці й почати самостійне доросле життя без постійних асоціацій із відомим батьком.

Том Круз із донькою Сурі (фото: Getty Image)

Що стосуэться Кеті Голмс, то вона публічно не коментувала рішення доньки змінити ім'я. Водночас раніше акторка зізнавалася, що пишається Сурі та її дорослішанням.



"Я пишаюся своєю дочкою. Це чудовий період початку нового етапу, коли ти дізнаєшся більше про себе", - ділилася колишня дружина Круза.