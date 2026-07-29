"Невероятно больно": Том Круз отреагировал на решение дочери насчет официальной смены фамилии

Том Круз отреагировал на смену фамилии своей дочери Сури , о которой стало известно накануне. 64-летний актер очень болезненно воспринял решение 20-летней девушки. Теперь в документах она значится как Сури Ноэль - со вторым именем своей мамы Кэти Голмс.

Реакция актера

64-летний Том Круз, по словам инсайдеров, близких к актеру, был глубоко расстроен, когда узнал об окончательной смене дочери. Несмотря на то, что Сури уже взрослая и имеет полное право самостоятельно решать, как ее зовут, для звездного отца эта ситуация оказалась эмоционально сложной.

"Том глубоко расстроен и опустошен. Он понимает, что Сури уже взрослая и принимает собственные решения, но видеть, как его фамилия исчезает из ее документов, невероятно больно для него. Он надеется, что когда-нибудь они смогут восстановить отношения, но сейчас его сердце разбито", - рассказал источник.

Решение об отказе

Сури, которая сейчас учится в Университете Карнеги-Меллон в Пенсильвании, зарегистрировалась для участия в выборах по новому месту жительства именно как Сури Ноэль. Поскольку законодательство штата предусматривает использование юридического имени, это явилось подтверждением того, что девушка официально изменила документы.

Для самой Сури это решение может быть связано не только с желанием почтить маму, которая фактически самостоятельно воспитывала ее после развода с Крузом в 2012 году. Отказ от известной фамилии может помочь девушке дистанцироваться от чрезмерного внимания прессы и папарацци и начать самостоятельную взрослую жизнь без постоянных ассоциаций с известным отцом.

Том Круз с дочерью Сури (фото: Getty Image)

Что касается Кэти Голмс, то она публично не комментировала решение дочери сменить имя. В то же время, ранее актриса признавалась, что гордится Сури и ее взрослением.



"Я горжусь своей дочерью. Это отличный период начала нового этапа, когда ты узнаешь больше о себе", - делилась бывшая супруга Круза.