Ольга Сумська розповіла, що допомагає їй пережити масовані атаки на Київ

Вайб Лук'янівського ринку

Артистка зізналася, що живе всього за 800 метрів від Лук'янівки. З цим районом у неї пов'язані студентські роки та багато особистих спогадів. Тому особливо важко їй бачити наслідки російських атак.

Сумська розповіла, що її вражають продавчині, які навіть на фоні зруйнованого ринку продовжують працювати.

"Коли я бачу цих продавчинь, які на фоні розбомбленого Лук'янівського ринку продовжують торгувати, не можу стримати емоцій. Для мене це просто взірець мужності. Вони - нескорені й незламні українці", - поділилася артистка.

Крім того, вона додала, що знайома з цими жінками вже багато років і навіть пам'ятає їхні імена.

Що допомагає Сумській переживати важкі часи

За словами артистки, головною опорою для неї залишається робота. Професія допомагає хоча б ненадовго відволіктися від подій навколо та перемкнутися.

"Завдяки професії я бодай на якийсь час можу відволіктися від жаху навколо. Робота справді рятує, дає змогу перемкнутися", – зізналася Сумська.

Акторка зазначила, що її надихають зйомки, творчі зустрічі та нові проєкти. Саме улюблена справа допомагає їй триматися та продовжувати рухатися вперед навіть у складні часи.

Що ще Сумська говорила про війну та обстріли

Артистка неодноразово ділилася своїми переживаннями через повномасштабну війну. Зокрема, на початку вторгнення Ольга не хотіла залишати Київ і разом із родиною залишалася в столиці. Під час повітряних тривог вони ховалися в безпечних місцях, а впоратися з хвилюванням Сумській допомагала молитва.

Згодом вона все ж на певний час виїхала до Італії разом із донькою. Однак повертатися до Києва вона вирішила й неодноразово наголошувала, що не планує залишати рідне місто, попри постійні російські атаки.

Також Сумська розповідала про наслідки удару по кіностудії імені Олександра Довженка. Для акторки це місце має особливе значення, а внаслідок атаки були знищені костюми, по'язані з її творчою кар'єрою.