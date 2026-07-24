"Оселя зла" повертається, проте вже без Мілли Йовович: коли прем’єра нового фільму в Україні

Хто зіграє головного героя

Над новою частиною працює режисер Зак Креггер, відомий за фільмами "Варвар" та "Зброя2. Він вирішив не продовжувати історію попередніх картин із Міллою Йовович, а запропонувати глядачам нову версію відомої картини.

Головним героєм цього разу стане медичний кур'єр на ім'я Браєн. Його зіграє американський актор Остін Абрамс. Саме персонаж Браєна опиниться в центрі подій, пов'язаних зі світом "Оселі зла".

Головний герой - кур'єр Браєн у фільмі "Оселя зла" (скриншот)

Новий фільм створений за мотивами популярної серії відеоігор. Тож творці вирішили знову звернутися до знайомого глядачам всесвіту, але розповісти окрему історію з новими героями.

Коли прем’єра в Україні

Перший ролик нового фільму вже представили публіці. У ньому глядачів знайомлять із Браєном, який працює медичним кур'єром. Звичайна робота героя несподівано приводить його до небезпечних подій, після яких його життя кардинально змінюється.

Побачити нову "Оселю зла" на великих екранах в Україні можна буде вже цієї осені. Прем'єра фільму запланована на 17 вересня.

Таким чином, нова стрічка стане перезапуском популярної франшизи та відкриє для неї нову сторінку. Цього разу глядачів чекає інша історія, новий головний герой і нове бачення знайомого всесвіту.

Що відомо про "Оселю зла" з Міллою Йовович

Попередня кінофраншиза складалася з шести фільмів, які виходили на екрани з 2002 до 2016 року. Головну роль у всіх частинах зіграла Мілла Йовович. Вона втілила образ Аліси - головної героїні, яка намагається зупинити поширення небезпечного вірусу та протистоїть могутній корпорації "Umbrella".

Перша частина вийшла у 2002 році й швидко здобула популярність серед шанувальників фантастичних бойовиків та горорів. У наступних фільмах історія Аліси ставала все масштабнішою: героїня боролася із зараженими людьми, небезпечними мутантами та самою корпорацією Umbrella, яка була причетна до створення вірусу.

Оригінальна "Оселя зла" з Мілою Йовович (скриншот)

Фільми з Йовович лише частково повторювали сюжет відеоігор, на основі яких створили франшизу. Зокрема, персонаж Аліси був спеціально придуманий для кіно і не є героїнею оригінальних ігор. Водночас у стрічках з'являлися знайомі шанувальникам відеоігор персонажі та елементи їхнього всесвіту.

Останньою частиною серії стала "Оселя зла: Фінальна битва", яка вийшла у 2016 році. Саме вона завершила історію Аліси та поставила крапку в багаторічній кіноісторії головної героїні. Загалом франшиза з Міллою Йовович стала однією з найуспішніших екранізацій відеоігор і зібрала понад мільярд доларів у світовому прокаті.