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Останній фільм із Русланою Писанкою дебютує на одному з найпрестижніших кінофестивалів Європи

16:42 09.07.2026 Чт
2 хв
"Демони" Наталки Ворожбит нарешті отримали дату прем'єри
aimg Наталя Крижанівська
Останній фільм із Русланою Писанкою дебютує на одному з найпрестижніших кінофестивалів Європи Руслана Писанка (фото: instagram.com/pisankaruslana)
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Українське кіно продовжує заявляти про себе на міжнародній арені. Нова стрічка режисерки Наталки Ворожбит отримала запрошення до програми одного з найвідоміших кінофестивалів Європи. Саме там відбудеться її світова прем'єра.

Про це повідомляє РБК-Україна.

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Українська стрічка на міжнародній "арені"

Стрічку "Демони" покажуть на 79-му кінофестивалі в Локарно, який відбудеться у Швейцарії з 5 до 15 серпня. Фільм увійшов до конкурсної програми "Concorso Cineasti del Presente", де змагаються перші та другі повнометражні роботи режисерів.

Останній фільм із Русланою Писанкою дебютує на одному з найпрестижніших кінофестивалів ЄвропиСтрічка Наталки Ворожбит "Демони" (фото: instagram.com/demons.vorozhbyt_movie)

Події картини розгортаються на початку 1990-х років після розпаду Радянського Союзу. Головна героїня Ніна знайомиться з чоловіком, який називає себе письменником, і вирішує почати з ним нове життя. Та згодом у містичній атмосфері Полтавщини вона відкриває страшну правду про свого обранця. У цьому світі поруч із людьми живуть відьми, а минуле постійно нагадує про себе.

"Демони" стали другою повнометражною роботою Наталки Ворожбит. Її дебютний фільм "Погані дороги" здобув міжнародне визнання та був висунутий від України на премію "Оскар". Також Ворожбит є авторкою сценарію фільму "Кіборги" та шоуранеркою серіалу "Спіймати Кайдаша".

"Демони" - остання головна роль Руслани Писанки

Для Руслани Писанки роль Ніни стала останньою великою роботою в кіно. Акторка померла в липні 2022 року, коли зйомки ще тривали. На той момент команда встигла відзняти майже всі сцени за її участю. Після смерті Писанки творці змінили кілька фінальних епізодів, але зберегли головну ідею фільму та присвятили його пам'яті акторки.

Останній фільм із Русланою Писанкою дебютує на одному з найпрестижніших кінофестивалів ЄвропиРуслана Писанка (фото: instagram.com/pisankaruslana)

Наталка Ворожбит переконана, що саме в цій стрічці глядачі побачать справжній масштаб таланту Руслани Писанки.

"Руслана була надзвичайно талановитою, глибокою акторкою і справжньою зіркою, якій за життя, на жаль, не вдалося повністю реалізувати свій талант. Мені здається, що в "Демонах" нам вдалося зафіксувати на екрані справжній масштаб її акторської природи", - сказала вона.

Коли фільм побачать українські глядачі

"Демони" створили у співпраці України та Польщі за підтримки Державного агентства України з питань кіно та Польського кіноінституту. Міжнародним продажем картини займається французька компанія Celluloid Dreams, а сам проєкт також став переможцем програми підтримки міжнародного просування українського кіно.

У прокат в Україні фільм вийде 18 березня 2027 року.

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