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Последний фильм с Русланой Писанкой дебютирует на одном из самых престижных кинофестивалей Европы

16:42 09.07.2026 Чт
2 мин
"Демони" Наталки Ворожбит наконец-то получили дату премьеры
aimg Наталия Крижановская
Последний фильм с Русланой Писанкой дебютирует на одном из самых престижных кинофестивалей Европы Руслана Писанка (фото: instagram.com/pisankaruslana)
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Украинское кино продолжает заявлять о себе на международной арене. Новая лента режиссера Наталки Ворожбит получила приглашение в программу одного из самых известных кинофестивалей Европы. Там же состоится ее мировая премьера.

Об этом сообщает РБК-Украина.

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Украинская лента на международной "арене"

Лента "Демони" покажут на 79-м кинофестивале в Локарно, который состоится в Швейцарии с 5 по 15 августа. Фильм вошел в конкурсную программу "Concorso Cineasti del Presente", где соревнуются первые и вторые полнометражные работы режиссеров.

Последний фильм с Русланой Писанкой дебютирует на одном из самых престижных кинофестивалей ЕвропыЛента Наталки Гадающий "Демони" (фото: instagram.com/demons.vorozhbyt_movie)

События картины разворачиваются в начале 90-х годов после распада Советского Союза. Главная героиня Нина знакомится с мужчиной, называющим себя писателем, и решает начать с ним новую жизнь. Но в мистической атмосфере Полтавщины она открывает страшную правду о своем избраннике. В этом мире рядом с людьми живут ведьмы, а прошлое постоянно напоминает о себе.

"Демони" стали второй полнометражной работой Натальи Ворожбит. Ее дебютный фильм "Плохие дороги" получил международное признание и был выдвинут от Украины на премию "Оскар". Также Ворожбит является автором сценария фильма "Киборги" и шоуранершей сериала "Поймать Кайдаша".

"Демони" - последняя главная роль Русланы Писанки

Для Русланы Писанки роль Нины стала последней большой работой в кино. Актриса скончалась в июле 2022 года, когда съемки продолжались. В тот момент команда успела снять почти все сцены с ее участием. После смерти Писанки создатели сменили несколько финальных эпизодов, но сохранили главную идею фильма и посвятили его памяти актрисы.

Последний фильм с Русланой Писанкой дебютирует на одном из самых престижных кинофестивалей ЕвропыРуслана Писанка (фото: instagram.com/pisankaruslana)

Наталья Ворожбит убеждена, что именно в этой ленте зрители увидят настоящий масштаб таланта Русланы Писанки.

"Руслана была чрезвычайно талантливой, глубокой актрисой и настоящей звездой, которой при жизни, к сожалению, не удалось полностью реализовать свой талант. Мне кажется, что в "Демонах" нам удалось зафиксировать на экране настоящий масштаб ее актерской природы", - сказала она.

Когда фильм увидят украинские зрители

"Демони" создали в сотрудничестве Украины и Польши при поддержке Государственного агентства Украины по кино и Польскому киноинституту. Международной продажей картины занимается французская компания Celluloid Dreams, а сам проект стал победителем программы поддержки международного продвижения украинского кино.

В прокат в Украине фильм выйдет 18 марта 2027 года.

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