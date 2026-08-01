"Персі Джексон" повертається: Disney+ назвав дату прем’єри 3 сезону та показав перші кадри

Коли вийде новий "Персі Джексона та олімпійців"

Третій сезон серіалу стартує на Disney+ 20 листопада 2026 року. Нові епізоди стануть екранізацією третьої книги Ріка Ріордана "Прокляття титана".

За сюжетом Персі Джексон у виконанні Вокера Скобелла разом із Гровером Андервудом та іншими напівбогами вирушить у нову небезпечну пригоду. Цього разу героям доведеться рятувати Аннабет Чейз та богиню полювання Артеміду, які опиняться в полоні титана Атласа.

Перші хвилини сезону вже показали на фестивалі Comic-Con у Сан-Дієго. У них Персі та Талія Грейс вступають у сутичку з монстром на парковці. Після перемоги Аннабет пояснює, що покликала Персі, оскільки їм потрібна допомога Талії, щоб врятувати двох напівбогів і доставити їх до Табору напівкровок.

Між Персі та Талією при цьому зберігається напруга, яка виникла наприкінці другого сезону. Герой навіть прямо дає зрозуміти, що не хоче бачити доньку Зевса серед своїх союзників.

Хто зіграє у нових епізодах

До своїх ролей повернуться також:

Вокер Скобелл,

Аріан Сімхадрі,

Лія Сава Джеффріс,

Тамара Смарт,

Чарлі Бушнелл,

Деніел Дімер,

Діор Гуджон.

Водночас у серіалі з'являться нові персонажі грецької міфології. Серед них - Ніко ді Анджело у виконанні Леві Хрісопулоса, Б'янка ді Анджело, яку зіграє Олів Аберкромбі, а також Зої Паслін, Аполлон, Афродіта та Гера. Їх зіграють відповідно Саара Чодрі, Губерт Смілецький, Кейт Маккіннон та Мінг-На Вен.

Вокер Скобелл під час панелі на Comic-Con заявив, що вважає третій сезон найбільш точною екранізацією книжкового першоджерела з усіх, які команда створила до цього.

Варто додати, що серіал "Персі Джексон та олімпійці" заснований на популярній фентезійній серії Ріка Ріордана. Перший сезон вийшов наприкінці 2023 року, а другий, створений за мотивами книги "Море чудовиськ", завершився у січні 2026-го.