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"Піде в магістратуру". Зеленський розкрив, де та як навчається його 21-річна донька

23:23 22.06.2026 Пн
2 хв
Президент зізнався, як його донька склала іспити та які в них стосунки
aimg Сюзанна Аль Маріді
"Піде в магістратуру". Зеленський розкрив, де та як навчається його 21-річна донька Володимир Зеленський (фото: Getty Images)
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Президент України Володимир Зеленський поділився рідкісними подробицями про стосунки зі своєю 21-річною донькою Олександрою. Глава держави зізнався, де живе та як навчається його донька.

Детальніше про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Зеленського Аллі Мазур.

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Що Зеленський розповів про доньку та її навчання

Під час розмови, яка відбулася у дворі Києво-Печерської лаври, президент розповів, що його старша донька нещодавно успішно склала останній іспит в університеті.

Як відомо, Олександра навчається на юридичному факультеті й цього року завершує бакалаврат. Водночас, за словами батька, вона планує продовжити освіту в магістратурі.

"Доньці 21. Був останній іспит, на відмінно склала. Випускниця. Думаю, піде в магістратуру. Ну, сама вирішує. Мені здається, їй хочеться. Так правильно, це повна вже буде освіта вища", - поділився президент.

Глава держави зазначив, що під час спілкування з донькою намагається більше цікавитися її життям.

"Товаришуємо з нею. Я більше цікавлюся, правда, немає часу і дуже хочеться вже з дорослою людиною поспілкуватися", - сказав він.

&quot;Піде в магістратуру&quot;. Зеленський розкрив, де та як навчається його 21-річна донька Зеленський з дружиною ( t.me V_Zelenskiy_official)

"Вона мені пише дуже часто"

Зеленський також звернув увагу на те, що повномасштабна війна змусила українських дітей швидше дорослішати.

Для нього важливо, що донька залишається в Україні та добре розуміє реалії життя під час війни.

"Без закидів в інші сім'ї. Для мене дуже важливо, щоб вона в університеті навчалась тут, в Україні. Це важливо, не по чутках чути, що проходить твоя держава, а бути тут під час війни", - зазначив він.

Президент розповів, що Олександра відповідально ставиться до безпеки та під час повітряних тривог спускається в укриття.

"Вона у нас така дівчинка, ходить в бомбшелтери. Вона мені пише дуже часто: "Привіт, ти де?". Я кажу: "А ти?" А вона: "Ми в підвалі, все нормально". Сама реагує. В неї ж є молодший брат і вона - приклад для нього", - поділився Зеленський.

Нагадаємо, президент та перша леді Олена Зеленська виховують двох дітей - 21-річну Олександру та 13-річного Кирила. Родина рідко ділиться подробицями особистого життя, однак час від часу розповідає про своїх дітей в інтерв'ю.

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