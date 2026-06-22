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"Пойдет в магистратуру". Зеленский раскрыл, где и как учится его 21-летняя дочь

23:23 22.06.2026 Пн
2 мин
Президент рассказал, как его дочь сдала экзамены и какие у них отношения
aimg Сюзанна Аль Мариди
"Пойдет в магистратуру". Зеленский раскрыл, где и как учится его 21-летняя дочь Владимир Зеленский (фото: Getty Images)
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Президент Украины Владимир Зеленский поделился редкими подробностями об отношениях со своей 21-летней дочерью Александрой. Глава государства признался, где живет и как учится его дочь во время войны.

Подробнее об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на интервью Зеленского Алле Мазур.

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Что Зеленский рассказал о дочери и ее учебе

Во время беседы, которая состоялась во дворе Киево-Печерской лавры, президент рассказал, что его старшая дочь недавно успешно сдала последний экзамен в университете.

Как известно, Александра учится на юридическом факультете и в этом году заканчивает бакалавриат. При этом, по словам отца, она планирует продолжить образование в магистратуре.

"Дочери 21 год. Был последний экзамен, она сдала его на "отлично". Выпускница. Думаю, пойдет в магистратуру. Ну, сама решает. Мне кажется, она хочет. Так правильно, это уже будет полное высшее образование", - поделился президент.

Глава государства отметил, что во время общения с дочерью старается больше интересоваться ее жизнью.

"Мы дружим с ней. Я больше интересуюсь, правда, нет времени, и очень хочется уже пообщаться со взрослым человеком", - сказал он.

&quot;Пойдет в магистратуру&quot;. Зеленский раскрыл, где и как учится его 21-летняя дочьЗеленский с женой ( t.me V_Zelenskiy_official)

"Она мне пишет очень часто"

Зеленский также обратил внимание на то, что полномасштабная война заставила украинских детей быстрее взрослеть.

Для него важно, что дочь остается в Украине и хорошо понимает реалии жизни во время войны.

"Без упреков в другие семьи. Для меня очень важно, чтобы она училась в университете здесь, в Украине. Важно не по слухам узнавать, что происходит в твоей стране, а быть здесь во время войны", - отметил он.

Президент рассказал, что Александра ответственно относится к безопасности и во время воздушных тревог спускается в укрытие.

"Она у нас такая девочка, ходит в бомбоубежища. Она мне очень часто пишет: "Привет, ты где?". Я говорю: "А ты?". А она: "Мы в подвале, все нормально". Сама реагирует. У нее же есть младший брат, и она - пример для него", - поделился Зеленский.

Напомним, президент и первая леди Елена Зеленская воспитывают двоих детей - 21-летнюю Александру и 13-летнего Кирилла. Семья редко делится подробностями личной жизни, однако время от времени рассказывает о своих детях в интервью.

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