Після 7 років тиші: легендарний Джонні Депп повертається на екрани в неочікуваному образі

Після тривалої паузи Джонні Депп готується повернутися на великі екрани - і цього разу його буде непросто впізнати. Студія Paramount Pictures показала перший трейлер різдвяного фільму "Ebenezer", де актор постане в неочікуваному образі.

Про це РБК-Україна розповідає з посиланням на People .

Джонні Деппа не впізнати в образі Скруджа

У трейлері глядачі побачили актора в абсолютно новому образі. Густий грим, сиве волосся, зморшки та похмурий погляд повністю змінили зовнішність Деппа. Через це він зовсім не схожий на звичного глядачам актора, а тим більше на його знаменитого Джека Горобця. Це нова екранізація відомої повісті Чарльза Діккенса «Різдвяна пісня в прозі», у якій Депп зіграв головного героя - скнару Ебенезера Скруджа.

У центрі сюжету багатий, але дуже жадібний і самотній чоловік, який не любить Різдво та не хоче нічого змінювати у своєму житті. Однак напередодні свята він зустрічається з трьома духами, які показують йому його минуле, сьогодення та майбутнє.

Джонні Депп у ролі Скруджа (скриншот)

Після цієї незвичайної подорожі Скрудж отримує шанс переосмислити своє життя та змінити ставлення до людей. Водночас творці нової версії обіцяють зробити історію значно похмурішою та атмосфернішою, ніж класична екранізація різдвяної казки.

Режисером фільму став Ті Вест, який працював над стрічками "Перл" і "MaXXXін". Разом із Джонні Деппом у картині знялися Дейзі Рідлі та Сем Клафлін.

Коли вийде новий фільм Джонні Деппа

Інтерес до "Ebenezer" почав зростати ще до виходу першого трейлера. 23 липня творці показали офіційний постер фільму, а ще раніше Джонні Депп з'явився на San Diego Comic-Con у костюмі свого героя. Схоже, актор настільки перевтілився у Скруджа, що навіть під час зустрічі з шанувальниками не поспішав виходити з образу.

Прем'єра "Ebenezer" запланована на 13 листопада. Для Джонні Деппа це стане першою великою голлівудською роботою після тривалої паузи. Востаннє актор з'являвся у великому кіно у фільмі "В очікуванні варварів", який вийшов ще 2019 року.



Варто додати, що на цьому повернення Деппа до активної роботи в кіно не закінчиться. Уже 2027 року актора можна буде побачити в екшн-трилері "П'ятниця" ("Day Drinker").

У новій стрічці він знову зустрінеться на знімальному майданчику з Пенелопою Крус.